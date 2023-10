Tragedia sfiorata a Bologna, dove una ragazza di 15 anni ha inviato un sms alla sua migliore amica, annunciandole l’intenzione di togliersi la vita.

La ragazza ha avvertito immediatamente il padre, che ha geolocalizzato il cellulare della figlia. Una corsa disperata, fino al salvataggio estremo.

Adolescente annuncia il suicidio alla migliore amica

Un messaggio per comunicarle l’intenzione di mettere fine alla sua vita. È grazie alla prontezza di un’adolescente, che un’altra ragazza di 15 anni è ancora viva. Tutto ha inizio quando la 15enne invia un sms alla sua migliore amica con un testo brevissimo ma drammatico: “La faccio finita”. L’amica immediatamente avverte il padre, che a sua volta geolocalizza il cellulare della figlia, che viene rintracciato sul ponte di via Giuseppe Dozza, tra Bologna e San Lazzaro.

A quel punto l’uomo teme il peggio e allerta i carabinieri. Quando i militari dell’Arma giungono sul posto, si accorgono che l’adolescente è ferma in acqua. Le operazioni di soccorso durano una trentina di minuti, fino a quando la ragazza non viene raggiunta a nuoto. A quel punto arrivano i vigili del fuoco, che mettono l’adolescente su una barella e la portano via, per trasferirla d’urgenza in ospedale. Grazie al tempestivo intervento dell’amica e delle forze dell’ordine l’adolescente è riuscita a salvarsi. I medici riscontrano un femore rotto, varie contusioni, ma il quadro clinico non desta particolare preoccupazione.