Traffico di droga, maxi blitz a Taranto: 16 arresti

Un’importante operazione dei Carabinieri di Taranto viene eseguita in queste ore per stanare il traffico di droga. Ordinanze di carcerazione e custodia cautelare per ben 16 persone.

Accusate a vario titolo, portano tutte come unico e solo fine il traffico di droga e il suo spaccio. L’operazione si sta svolgendo a Taranto.

Traffico di droga a Taranto: operazione in Puglia

Sono ben 16 le persone alle quali, a vario titolo, sono state notificate delle ordinanze di custodia cautelare. È in corso, infatti, un’importante operazione in una città pugliese allo scopo di stanare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, in tutta la Regione e non solo.

Gli arresti sono in corso di esecuzione e le persone coinvolte a vario titolo dovranno rispondere di accuse quali quella di associazione a delinquere. La stessa “associazione” era suddivisa ed articolata in due gruppi che si concentravano, in particolare, in due zone della città di Taranto, dove avevano le loro basi: la parte della città vecchia e il quartiere “Paolo VI”.

Arresti ed operazione guidata dai Carabinieri della locale compagnia, insieme anche agli uomini della DDA di Lecce. Nella fase iniziale delle indagini, ad affiancare le Forze dell’ordine scese in campo, vi era anche il Tribunale di Taranto.

Una complessa e delicata operazione anti droga che ha portato al sequestro di 3 kg di sostanze stupefacenti e, anche, alla sottrazione al gruppo criminale di circa 20mila euro in contanti. Per capire chi fossero le 16 persone indagati, i loro movimenti e in che modo fossero coinvolte nello spaccio e in altre attività illecite, i Carabinieri hanno individuato una casa sfitta, utilizzata dal gruppo criminale come loro base dove dividersi i proventi illeciti e dare inizio al traffico di sostanze stupefacenti.

La casa era stata occupata, ovviamente, in modo abusivo e trasformata in una base della droga dove, addirittura, erano state installate delle telecamere, delle porte blindate e, non in ultimo, anche delle grate alle finestre. Il tutto per proteggere il prezioso bottino che era presente all’interno dell’appartamento stesso.

I Carabinieri stanno arrestando 16 persone

Le indagini dei Carabinieri, ora in azione, hanno portato alla scoperta di questo appartamento, al sequestro di ciò che era presente al suo interno (i 3 kg di droga e i 20mila euro, proventi del mercato illecito) ed, ora, sono circa 60 i Militari in azione, aiutati dalle unità cinofile, che stanno portando avanti questa delicata operazione antidroga, con l’arresto di queste 16 persone.

L’operazione in corso ha, anche, un nome del tutto particolare: “Cava”, quasi a significare il covo dove la stessa droga e il denaro erano stati nascosti ma, prontamente ritrovati e sequestrati dalle Forze dell’Ordine.

Le persone alle quali è stato notificato l’ordine di custodia cautelare sono indagate a vario titolo. Uno dei più gravi è quello di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, non solo nella città di Taranto, dove queste persone erano operative, ma anche nei comuni limitrofi e nell’intera Regione.

Uno scacco alla malavita organizzata che tenta sempre, giorno dopo giorno, di raggirare le leggi a solo scopo dei loro illeciti profitti.