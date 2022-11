Monza-Verona, probabili formazioni e statistiche

Il pomeriggio di Serie A si apre con la sfida tra Monza e Verona, match decisivo per le zone basse della classifica. I padroni di casa cercano il riscatto dopo tre sconfitte consecutive, gli ospiti hanno assolutamente bisogno di cambiare marcia, al momento infatti sono all’ultimo posto in classifica dopo il pareggio ottenuto ieri dalla Cremonese.



Entrambe le squadre hanno cambiato guida tecnica in questo inizio di stagione e, tra le due, è sicuramente il Monza ad aver leggermente migliorato la propria classifica.

Dopo ben due vittorie consecutive i padroni di casa sembrano essere ritornati al punto di partenza e vengono tra tre sconfitte nelle ultime tre uscite in campionato.

I dieci punti conquistati in classifica portano la squadra di Palladino momentaneamente fuori dalla lotta salvezza ma per disputare un campionato da protagonisti bisognerà invertire la marcia in queste partite prima della sosta.

L‘addio di Cioffi e l’arrivo di Bocchetti invece non ha portato fin qui a grandi risultati in casa Verona, i gialloblu continuano a faticare a fare punti e vengono da ben 5 sconfitte consecutive.



Monza con il 3-5-2, Petagna torna titolare

Palladino conferma il 3-5-2 per la sfida contro i veneti con Petagna che dovrebbe tornare titolare al centro dell’attacco insieme a Caprari con Mota che partirà inizialmente dalla panchina.

Carlos Augusto confermato nei tre di difesa insieme a Marlon e Donati a proteggere i pali di Di Gregorio.

Rovella sarà il regista della squadra con Sensi e Pessina mezze ali, sulle corsie laterali spazio a Birindelli e D’Alessandro.

Dovrebbe partire invece dalla panchina Ciurria, il jolly di Palladino aveva sempre giocato con i nuovo allenatore.

Stesso modulo per il Verona, c’è Kallon insieme ad Henry

Bocchetti ha chiesto una prova d’orgoglio alla squadra che ha assoluto bisogno di ritrovare gol e vittoria dopo questo disastroso avvio di stagione.

Davanti a Montipò ci saranno Gunter, Cabal e Magnani, Veloso, Tameze e Hongla a centrocampo con Doig e Faraoni sugli esterni.

Davanti ancora panchina per Lasagna, Kallon sarà il partner d’attacco di Thomas Henry.

Monza-Verona, statistiche

Le due squadre si sono affrontate 42 volte in Serie B anche se il match più recente risale al 1999. Nel complesso sono 18 i successi del Monza, dieci quelli dei veneti e 14 i pareggi.

Il Verona ha trovato il gol in tutte le ultime dodici sfide giocate in Serie A contro squadre neopromosse.

Dopo tre vittorie consecutive il Monza di Palladino viene da tre sconfitte in cui ha subito sette gol, solo il Verona ha una striscia aperta peggiore dei lombardi con addirittura sette KO consecutivi.

Bocchetti ha perso le sue prime tre gare consecutive alla guida del Verona, nessun allenatore nella storia dei gialloblu ha perso le prime 4 partite consecutive sulla panchina dei veneti.

Solo il Napoli (uno) ha preso meno gol di Monza e Verona da palla inattiva (due).