Adriano Celentano e Claudia Mori, avete visto la loro casa? Lusso sfrenato | FOTO

By

Adriano Celentano e Claudia Mori, avete mai visto la loro bellissima casa? Vivono in un villa da sogno.

La coppia più bella del mondo, parafrasando una loro canzone, quella composta da Adriano Celentano e Claudia Mori, ha una dimora che è un sogno ad occhi aperti. Mai vista?

Adriano Celentano e Claudia Mori, la coppia più bella del mondo

“Siamo la coppia più bella del mondo”, così cantavano nel lontano 1968, Adriano Celentano e Claudia Mori che stanno insieme da più di trent’anni. Sebbene anche loro, come tanti altri protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo, abbiano attraversato momenti difficili, la musica e l’amore hanno permesso di ricostruire un amore che era destinato ad essere tale.

Solo qualche settimana fa, Adriano Celentano è ri-balzato agli onori del gossip e della cronaca rosa per una questione delicatissima: il tradimento perpetrato ai danni di Claudia Mori.

C’è stata per la prima volta un’ammissione di colpa: il famoso molleggiato ha confessato davanti a tutta Italia di aver avuto una relazione clandestina con Ornella Muti. Si è scatenato il putiferio. La figlia dell’attrice, Naike Rivelli, è intervenuta criticando il cantante. La Muti non ha potuto, di fronte a parole di verità, che confermare la tresca. La Mori si è astenuta.

Nonostante tutto, Adriano e Claudia continuano a stare insieme e a vivere la loro favola d’amore nel magico castello che da anni fa da sfondo al loro sentimento. Avete mai visto la loro abitazione? Una villa da sogno.

La bellissima casa della famosa coppia

La coppia più bella del mondo, Adriano Celentano e Claudia Mori, vivono da anni in una casa che è un sogno ad occhi aperti. I vipponi, quasi tutti, hanno dimore extra lusso, ma quella dei due artisti italiani supera di gran lunga le case dei colleghi.

Avete visto dove vivono i due coniugi? Che spettacolo di villa! Il molleggiato e consorte, sono da anni proprietari di un Villone super glamour sito in Brianza, più precisamente a Campesone di Galbiati.

Hanno acquistato questa maestosa abitazione nel lontano 1975 e mai è sfiorata loro l’idea di traslocare o cambiare casa. Il loro nido d’amore è in realtà una fortezza. Adriano Celentano e Claudia Mori tengono molto alla loro privacy ed intimità. Mai hanno invitato i fotografi nel loro villone né rilasciato interviste o immagini in cui si parlasse della loro casa.

Abbiamo però alcune immagini, quelle che potete vedere più sotto, che seppur solo dall’esterno o dall’alto, ci danno un’idea del rifugio del cuore della coppia più bella del mondo.

Circondata dalla natura, la loro villa sorge in collina ma è circondata anche dal lago Lario. Pur essendo decentrata e quindi lontana da traffico, caos e palazzoni moderni, è collocata benissimo: in pochissimi minuti, si può raggiungere la stazione di Milano Centrale.

Per la loro abitazione, i due coniugi hanno optato per uno stile rustico e moderno insieme. Il loro villone è capace di richiamare la semplicità della natura e della collina unito a arredi e strutture moderne. Distribuito su 12 ettari di terreno, la casa è enorme. Per accedere al suo interno, c’è un lungo viale costeggiato da alberi, da attraversare.

Un cancello bianco, posizionato ben lontano dall’ingresso principale, delimita la proprietà privata di moglie e marito. Anche se non abbiamo foto degli interni perché per privacy gli artisti non ne hanno mai rilasciate, le foto dall’alto evidenziano la maestosità della loro dimora.

Si può vedere come il la grande casa di Claudia e Adriano sia circondata dal verde. Un enorme giardino fa da contorno a una bellissima struttura in pietra che vanta la presenza di una fantastica piscina. Presente anche una fontana di abbellimento e addirittura un campo da tennis. È davvero uno spettacolo la loro casa che esprime benissimo il loro modo di essere.