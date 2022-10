Sissi di Amici, che fine ha fatto? È diventata uno spettacolo della natura | FOTO

Vi ricordate la portentosa Sissi di Amici? La sua voce ha fatto innamorare tutti e oggi è ancora più bella dopo aver vinto la sua timidezza.

È arrivata in punta di piedi Sissi di Amici e tutti si sono innamorati della sua voce così potente e accattivante. Un mix esplosivo che ricorda le note di Elisa e Giorgia unite in una sola e unica voce. Non è passata inosservata la sua timidezza, non solo durante le conversazioni con i giudici o gli insegnanti ma anche con Maria De Filippi. Una volta uscita dal talent, Sissi si è trasformata ed è ancora più bella: un vero spettacolo della natura.

Sissi e il suo percorso ad Amici di Maria de Filippi

Silvia Cesana, in arte Sissi ha iniziato a cantare sin da piccolina chiusa nella sua stanza. Nessuno poteva ascoltarla, sino a quando non si sono accorti della sua voce splendida e perfettamente musicale.

Una ragazza timida e introversa, molto dolce oltre che sempre pronta ad aiutare gli altri. Il primo provino lo ha fatto per X Factor 13, anche se le cose non sono andate come aveva sperato nel suo cuore.

Per questo motivo, Sissy decide di bussare la porta di Amici di Maria De Filippi il talent di Canale 5 che scopre – ogni anno – cantanti e ballerini di successo. Dal provino è emersa subito la sua indole insicura e timida, ma nel momento in cui ha iniziato a cantare tutti sono rimasti senza parole. Una forza, un ritmo e note che in pochi riescono a prendere senza stonare.

Il suo percorso è stato ricco e divertente, inoltre Sissi all’interno della scuola ha anche trovato l’amore di Dario Schirone che ricorderete per essere un bravissimo ballerino. Gli inediti di Sissi sono stati prodotti dai migliori produttori internazionali e le sue canzoni su Spotify hanno raggiunto la vetta della classifica.

Nonostante tutto, Silvia non ha vinto l’edizione di Amici ma una volta uscita ha saputo affermarsi nel mondo musicale con grande successo. Oggi ha un contratto discografico con la Sugar e in cantiere ci sono non pochi pezzi che diventeranno un sicuro successo.

Sissi, tra canzoni e bellezza: oggi è ancora più bella

Facendo un piccolo passo indietro nel tempo, ci ricordiamo di una Sissi timida che si toccava i capelli e intrecciava le mani ad ogni conversazione. La scuola di Amici serve anche a questo, con il lavoro fatto da Lorella Cuccarini nelle vesti del suo coach dell’edizione 2021/2022.

Il percorso ha portato Silvia a prendere consapevolezza non solo della sua voce, ma anche della sua bellezza tanto da diventare ancora più bella di prima. Già dalle prime apparizioni e concerti abbiamo potuto notare un look completamente diverso, con abiti ricercati e colori sofisticati. I lunghi capelli non la lasciano mai e sono una nota distintiva del suo modo di essere, così come la grinta che è emersa in questo ultimo periodo. Siete curiosi di sapere come è diventata oggi Sissi? Le foto parlano da sole.