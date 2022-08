Addio tredicesima, legnata senza precedenti dall’INPS: la toglie a tutte queste categorie

Alcune categorie di pensionati dovranno dire addio alla tredicesima. Una novità INPS che ha lasciato letteralmente senza parole.

La tredicesima nella pensione è un plus che spetta a moltissime persone, ma ora con la novità dell’INPS ci si ritrova a doversi rifare i conti in tasca. Soldi in meno e tredicesima addio per una buona fetta di contribuenti.

Tredicesima nella pensione, di che cosa si tratta?

La tredicesima mensilità è un plus nella pensione che spetta a più di 16milioni di pensionati. Sono inclusi anche i percettori della pensione di reversibilità e altre categorie particolari.

Di solito, così come per i dipendenti, viene erogata insieme al cedolino della pensione o in forma separata durante il mese di dicembre.

Tra l’altro, i pagamenti avvengono sempre prima delle festività natalizie così che il pensionato possa attingere da questo gruzzoletto per fare i regali, concedersi una vacanza o semplicemente avere dei soldi in più per dei pagamenti arretrati. Gli importi non sono fissi ma variabili e si riferiscono ad una mensilità: si potrebbe definire come un piccolo regalo che arriva una volta all’anno per pensionati e lavoratori.

C’è una novità che ha scosso alcune categorie di pensionati che si ritrovano a non percepire più questa mensilità. Tredicesima addio per chi?

Tredicesima addio per queste categorie

Tredicesima addio per tutti i soggetti che hanno deciso di richiedere al pensione anticipata, avvalendosi all’APE sociale. Una misura che offre moltissimi vantaggi da una parte, mentre dall’altra ci si ritrova con dei tagli sull’importo. Tra gli svantaggi anche l’impossibilità di ottenere la tredicesima a fine anno.

In realtà, l’APE sociale è stata concepita per aiutare alcuni cittadini ad uscire dal mondo del lavoro prima di aver raggiunto i requisiti per percepire la pensione di vecchiaia. Si può richiedere a 63 anni e si percepisce l’APE sociale sino al compimento dei 67 anni, con il passaggio alla pensione classica di vecchiaia.

È stata studiata per i disoccupati che sono rimasti a casa dopo un licenziamento, risoluzione del contratto di lavoro o dimissioni per giusta causa. Tra gli aventi diritto ci sono anche i soggetti lavoratori che hanno dovuto assistere un familiare con disabilità gravi (superiore al 74%), oltre i sei mesi.

Alla categoria si aggiungono i lavoratori con 36 anni di contributi minimo che hanno svolto una professione gravosa, per sette anni almeno. Insomma, la lista degli aventi diritto è lunga tra tecnici del benessere sino ai docenti della scuola materna arrivando ai conduttori di forni o mulini.

La misura di questa prestazione offre la possibilità di andare in pensione almeno quattro anni prima di quella di vecchiaia. Tantissimi i vantaggi, ma tra gli svantaggi non può non essere citata la mancata assegnazione della tredicesima a fine anno.

Tra i requisiti necessari non superare il limite imposto dell’assegno di 1.500 euro con una prestazione erogata per 12 mesi. La tredicesima verrà erogata solo quando si raggiungeranno i requisiti fondamentali per quella di vecchiaia.