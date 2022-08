Addio a Gino Cogliandro, membro del trio comico ‘I Trettré’

Gino Cogliandro, attore comico facente parte del famoso trio “I Trettré”, è morto all’età di 72 anni.

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto all’età di 72 anni Gino Cogliandro, amato comico del famoso trio I Trettré, che spopolò negli anni 80/90. A darne notizia è stato Gianni Simioli, attraverso un post all’interno delle sue pagine social.

” […] Abbraccio la famiglia, chi gli ha voluto bene, Edoardo e Mirko”.

Ha scritto Simioli all’interno del messaggio.

La carriera di Gino Cogliandro

Gino Cogliandro è conosciuto dal pubblico italiano per aver fatto parte del famoso trio cabarettista “I Trettré”. Cogliandro è entrato a far parte del trio nel 1978, quando Beppe Vessicchio abbandonò il gruppo, allora conosciuto come “I Rottambuli”.

Da quel momento in poi i tre membri del gruppo, ossia Gino Cogliandro, Mirko Setaro e Edoardo Romano, iniziarono a prender parte ad una serie di progetti, che in breve gli permisero di diventare famosi. In particolare con il programma Drive In, e poi con I-taliani e Buona Domenica.

Ottennero dunque un grande successo intorno agli anni 80 e 90, prendendo parte anche ad alcuni progetti cinematografici, tra cui Italian Fast Food nel 1986. Altro lavoro interessante fu la loro presenza e collaborazione nel video di “O Scarrafon” di Pino Daniele nel 1991.

Inoltre il programma che più di tutti ha permesso ai Trettré di lasciare un segno nella televisione italiana è stato “TG delle vacanze”, la cui sigla “Beach on the Beach” è diventata un vero e proprio tormentone ricordato ancora oggi.

La carriera cinematografica di Cogliandro

L’amatissimo trio si è poi sciolto. La decisione dello scioglimento è stata presa da tutti i membri del gruppo, senza alcun litigio, ma semplicemente perché non vi era più entusiasmo in ciò che facevano.

I trettré hanno poi intrapreso delle carriere separate pur mantenendo il rapporto tra di loro. In particolare Gino Cogliandro si è dedicato molto all’ambito cinematografico, partecipando ad una serie di film tra cui: “Joan Lui”, regia di Edoardo Cilentano o anche “Fantozzi 2000- la clonazione“.

Una carriera ricca di soddisfazioni e traguardi, per la maggior parte condivisa con i suoi compagni di viaggio Mirko Setaro e Edoardo Romano.

La perdita di Gino Cogliandro rappresenta un lutto per l’intero mondo dello spettacolo italiano, soprattutto in vista del fatto che Cogliandro e I Trettré hanno fatto la storia della televisione italiana. Storia che non potrà ripetersi in nessun modo.