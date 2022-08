Acerbi-Inter, affare in chiusura!

By

Manca ormai soltanto l’ufficialità ma Francesco Acerbi può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Inter con Simone Inzaghi che riabbraccerà un calciatore che conosce bene e che va a completare il reparto difensivo dei nerazzurri portando esperienza e qualità



Beppe Marotta è al lavoro per esaudire le ultime richieste di Simone Inzaghi che ha chiesto un difensore centrale esperto per rimpiazzare Andrea Ranocchia che ha iniziato la sua nuova avventura con la maglia del Monza.

Francesco Acerbi ritroverà non soltanto Simone Inzaghi ma anche Joaquin Correa, calciatore con il quale ha vissuto stagioni splendide nella Capitale guidati proprio dall’attuale tecnico nerazzurro.

L‘Inter ha iniziato nel miglior modo possibile la stagione conquistando sei punti in due giornate di campionato e portandosi subito in vetta ad una Serie A che si preannuncia ancora più competitiva e difficile rispetto allo scorso anno.

Acerbi-Inter, fumata bianca vicinissima

In queste ore l’entourage del difensore italiano è nella sede dell’Inter per cercare di trovare un accordo con la società nerazzurra, Acerbi è ormai fuori dai piani tattici di Maurizio Sarri ed è pronto a rilanciare la propria carriera con la maglia dei nerazzurri.



Nella sua ultima stagione a Roma il difensore italiano è calato di rendimento scontrandosi anche con la propria tifoseria che in più circostanze gli ha attribuito le responsabilità più grandi per la brutta fase difensiva della squadra.

Acerbi rappresenterebbe per i nerazzurri un’alternativa importante al tridente difensivo titolare composto da Bastoni, De Vrij e Skriniar e Inzaghi potrebbe decidere di utilizzarlo anche nelle sfide di Champions più delicate sfruttando la grande esperienza del numero 33.

La Lazio è intervenuta in modo massiccio sul mercato portando a Roma il giovane Nicolò Casale, Mario Gila e soprattutto Alessio Romagnoli che in appena due partite è già diventato il nuovo leader della difesa biancoceleste.

Le difficili condizioni ambientali ed un mercato importante da un punto di vista difensivo hanno spinto Francesco Acerbi a cambiare aria accogliendo la proposta del suo ex allenatore e accettando l’offerta importante fatta da Giuseppe Marotta.

La fumata bianca è attesa nelle prossime ore con Acerbi che arriverà, con ogni probabilità, a Milano già in settimana per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con l’Inter.

Domenica nerazzurri e biancocelesti si ritroveranno faccia a faccia nella sfida valevole per la terza giornata di campionato con Acerbi che potrebbe trovarsi subito di fronte al suo recente passato.