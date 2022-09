Addio ruggine dalla lavatrice, il semplicissimo trucchetto per disfarsene immediatamente

È il momento di contrastare la ruggine dalla lavatrice per non doverne comprare una nuova. C’è un trucco che richiede pochi minuti di tempo e qualche ingrediente particolare, ed il gioco è fatto.

Quando la ruggine prende possesso della lavatrice è il momento di cambiarla, proprio perchè nessuno sembra conoscere questo trucchetto particolarmente interessante. Si tratta di pochi ingredienti, una azione diretta e qualche minuto di tempo per avere un elettrodomestico come nuovo. Preservarla da tutto è doveroso, perchè acquistarne una nuova richiede un budget molto alto.

Lavatrice, come preservarla dai guasti?

Preservare la lavatrice da ogni tipo di guasto significa risparmiare dei soldi preziosi, perché non si dovrà chiamare un tecnico e non si dovrà sostituire l’elettrodomestico con un nuovo. Per fare questo basterà un pizzico di attenzione in più sull’uso di tutti i giorni.

In particolare, la ruggine dalla lavatrice deve essere immediatamente eliminata. A causa di qualche goccia caduta sulla scossa e scarsa manutenzione, ci si ritrova con macchie – bolle e vernice deformata sino a quando non si rovina tutto quanto e l’elettrodomestico è da buttare.

Come evidenziano gli esperti, una volta che la ruggine intacca il metallo, questo si diffonde a macchia d’olio provocando non pochi danni. Per questo motivo i professionisti del settore hanno voluto rivelare un trucco, facile e veloce, per risolvere il problema senza spendere tantissimi soldi.

Vogliamo dire addio per sempre alla ruggine? Ecco come fare.

Ruggine dalla lavatrice, come eliminarla? Ecco il trucco

Il trucco geniale è studiato appositamente per eliminare la ruggine dalla lavatrice, evitando di rovinarla completamente. Basteranno solo cinque minuti e nessuna fatica, eliminando queste manifestazioni dalla parte esterna dell’elettrodomestico.

Prima di tutto è bene capire da dove provenga, perché magari dalla vaschetta del detersivo cade dell’acqua e il problema dovrà essere risolto da un tecnico specializzato.

In ogni caso, per eliminare questa fastidiosa ruggine all’esterno, sarà bene procurarsi:

Mascherina per proteggere le vie respiratorie

Spugnetta in acciaio

Spazzolino con setole in acciaio

Guanti

Bomboletta spray di colore bianco per elettrodomestici.

Una volta recuperati tutti gli ingredienti, procedere in questo modo:

Indossare guanti e mascherina Staccare la spina della lavatrice Prendere la spazzola e raschiare via la ruggine sulla parte di interesse, grattando sino a quando non apparirà il color argento Usare la paglietta di metallo per eliminare i residui di sporco e passare un panno umido sulla superficie Lasciare asciugare e procedere con l’applicazione della vernice spray di colore bianco Lasciare asciugare e addio ruggine!

È importante che per motivi di sicurezza naso e bocca siano coperti. Il consiglio degli esperti è di applicare lo spray bianco anche due volte se la macchia non viene coperta completamente.

Una volta asciutta la vernice si potrà riattaccare la spina e usare l’elettrodomestico. Se il problema dovesse ripresentarsi, contattare immediatamente un tecnico.