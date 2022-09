“Che cretina”, colpo di scena: Meghan Markle trattata a pesci in faccia proprio da lei

Meghan Markle divide l’opinione pubblica, tanto che qualcuno si è permesso di trattarla a pesci in faccia senza alcuna censura. La reazione della Duchessa è stata impeccabile, ma l’episodio ha fatto il giro del mondo.

La Duchessa moglie del Principe Harry ha sempre diviso le opinioni delle persone, a metà tra l’adorazione e la non sopportazione. Una coppia che è andata contro quelle che sono le regole della Corona e che ha voluto rischiare il tutto per tutto. Due figli e un traferimento dopo, i due coniugi non hanno ancora finito di far tremare il Palazzo Reale e lei ha molte cartucce a sua disposizione.

Meghan Markle si sta esponendo troppo?

Se un tempo il clima tra Meghan e la famiglia reale era caldo, adesso è rovente. Dopo l’intervista verità con Oprah adesso è il momento del suo podcast intitolato Archetypes. 12 puntate – di cui una già andata in onda – che promettono non poche critiche e rivelazioni importanti.

In realtà, la Duchessa ha voluto buttarsi in questa nuova avventura per parlare di donne e opportunità. Non solo, vorrebbe raccontare fatti per spronare le persone che la ascolteranno, dando un aiuto a quelle donne che non riescono ad alzare la testa e farsi ascoltare.

Sappiamo bene che la moglie di Harry ha dovuto subire e mantenere il silenzio, anche quando è nato il suo primo figlio. Sino alla decisione di riprendersi la propria vita e vivere con il marito una vita normale, per quanto possibile.

Meghan Markle offesa e attaccata duramente

Come anticipato, non manca mai il fermento tra i coniugi e la Regina Elisabetta. Le rigide regole della Corona vanno di certo seguite, ma il principe ha sempre avuto un lato anticonformista esattamente come la madre, Lady Diana.

Tuttavia, i tabloid inglesi hanno lanciato uno scoop inedito evidenziando che la Sovrana inglese avrebbe fatto cambiare il testamento escludendo Harry e Meghan. Le critiche nei confronti della Duchessa sono sempre tantissime, non ultima la sua intervista rilasciata a The Cut: la foto in copertina ricorda una famosa foto di Lady Diana e i sudditi non l’hanno presa bene. Provocazione per i reali oppure omaggio alla suocera?

Non è finita qui, infatti la Duchessa è stata trattata a pesci in faccia e offesa duramente. Negli studi del programma australiano Sunrise in onda su Seven Network, la giornalista co-conduttrice Natalie Burr ha voluto parlare dell’ultima intervista a The Cut.

Secondo la giornalista, la Duchessa avrebbe fatto un paragone inappropriato per il contesto. Meghan ha raccontato che un membro del cast del Re Leone avrebbe detto che nel giorno del suo matrimonio:

“I sudafricani hanno ballato per strada, come quando Mandela è stato liberato dalla prigione”

La Burr ha etichettato la Duchessa come Tosser che può essere tradotto con “cretina” considerandola una svitata totale. Insomma, uno schiaffo in pieno volto senza diritto di replica.