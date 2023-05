Addio polvere in casa con il trucco dei 60 secondi: lo usano gli hotel di lusso

Addio polvere in casa con il trucco dei 60 secondi: la pulizia di ogni superficie diventerà super veloce. Ecco il trucco che utilizzano anche negli alberghi.

Vuoi sbarazzarti della polvere presente in casa in pochissimo tempo? Allora devi assolutamente conoscere e provare il trucco dei 60 secondi. Solo così avrai superfici brillanti e pulite.

Come pulire casa rapidamente e in maniera efficace

Siamo tutti alla costante ricerca di trucchi o prodotti che possano aiutarci a tenere pulita casa ma soprattutto a farla brillare per giorni.

Se c’è un nemico contro cui però è difficile vincere, questo è la polvere. Che fastidiosa è? Oltre allo sporco che porta con sé, essa può essere anche piuttosto pericolosa per la nostra salute, soprattutto se siamo soggetti allergici.

Pensiamo per esempio agli acari o altri agenti patogeni che invadono la nostra casa e le nostre vie respiratorie. Già solo queste due ragioni dovrebbero essere sufficienti a farci capire che della polvere è assolutamente importante sbarazzarsene.

Purtroppo spesso, per motivi di tempo e per via della fretta quotidiana, non riusciamo a dedicare alle pulizie domestiche il giusto tempo. Non basta passare semplicemente l’aspirapolvere o utilizzare il famoso “piumino” per liberare casa dalla polvere.

È necessario utilizzare delle tecniche più specifiche che possono aiutarci davvero ad avere una casa pulita. Oggi vogliamo proprio parlare di un sistema utilizzato persino negli alberghi. Ecco come dire addio, definitivamente, alla polvere in casa.

Addio polvere in casa con il trucco dei 60 secondi

Avere casa pulita e brillante è il sogno di tutti. Purtroppo però, la vita quotidiana e frenetica ci porta spesso a fare le faccende domestiche velocemente o comunque in maniera non troppo accurata. È questo non è mai un bene.

Pensa alla polvere. Essa non solo è sgradevole a vedersi perché dà alla nostra casa un aspetto sporco, trasandato e sudicio. Ma soprattutto è pericolosa per i nostri polmoni.

Tu come te ne sbarazzi? Hai qualche tecnica particolare? Se come tanti utilizzi ancora l’aspirapolvere o il classico piumino per eliminarla, allora ti consigliamo proprio di procedere con la lettura.

Oggi condivideremo con te un trucco, quello utilizzato dagli alberghi, che in soli 60 secondi ti permetterà di dire addio alla polvere in casa. Pronta a rimanere sbalordita?

Certamente, non neghiamo che l’aspirapolvere contribuisce ad aiutarci nella pulizia della casa. Quanto tempo però ti porta via? Tanto. E se vai di fretta, non è poi una salvezza. Ecco perché dovresti provare questo metodo che ti porterà invece via solo 60 secondi del tuo prezioso tempo.

Cosa ti occorre? Solo un po’ di ammorbidente! Sì, hai letto bene. L’ammorbidente che utilizzi per rendere morbidi e profumati i tuoi vestiti serve anche per eliminare velocemente la polvere.

Versa un misurino in un nebulizzatore e diluisci la soluzione con un po’ di acqua. Inizia a spruzzare poi il prodotto sulle tue superfici polverose e goditi la magia: potrai dimenticarti della polvere per giorni e giorni!

Sai che questa soluzione è utile anche per divani e tendaggi? Può non sembrarti vero ma anche su questi tessuti si accumulano acari e polveri. Se spruzzi questa soluzione avrai non solo tende e divani puliti ma anche profumati!

Aspetta però, non abbiamo finito. C’è anche un altro trucco, sempre rapido, che ti permette di dire addio alla polvere a casa. Stiamo parlando del balsamo! Sì, lo stesso che utilizzi per ammorbidire i tuoi capelli. Ti basterà versane davvero una goccia su di un panno in microfibra umido per vedere immediatamente i risultati.

Il balsamo è in grado di creare una sorta di strato protettivo sulle superfici su cui lo versi. La polvere non si appoggerà per giorni. E tu conoscevi questi trucchi? Probabilmente no perché solo le imprese delle pulizie sono al corrente di queste metodiche.

Altro metodo super efficace che in pochi conoscono è quello del sacchetto di plastica. Anche in questo caso, il tempo che impiegherai per le pulizie è davvero minimo.

Devi solo coprire le setole della tua scopa con una busta di plastica, di quelle che utilizzi per fare la spesa. Fai passare la scopa sotto il letto, il divano o anche sui pensili più alti.

Il materiale di cui si compone il sacchetto di plastica è tale che, se sfregato contro le superfici, crea attrito in grado di attirare a sé non solo polvere ma anche capelli e briciole. Questo trucco funziona meglio della aspirapolvere, garantito!

Certo, esistono tanti prodotti in commercio che possono aiutarti a catturare la polvere dalle superfici ma dopo soli pochi minuti dalla pulizia, ecco di nuovo gli acari in giro per la casa. Con questi trucchi invece, puoi dimenticarti definitivamente della polvere!