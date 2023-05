By

Clima, il Canada alle prese con i primi incendi della “stagione calda”. Secondo quanto riferito dalle autorità locali dell’Alberta in Canada, a partire da domenica pomeriggio si sono verificati 108 incendi in diverse zone della provincia. Fortunatamente, un parziale cambio delle condizioni meteorologiche ha aiutato di gran lunga i Vigili del Fuoco che sono stati in grado di fronteggiare le fiamme.

Una situazione che ha costretto migliaia di persone ad evacuare le proprie abitazioni. Gli ufficiali dell’Agenzia per la gestione delle emergenze dell’Alberta e dell’Alberta Wildfire stanno monitorando la situazione e fornendo assistenza alle comunità colpite dagli incendi.

Piogge sugli incendi

Oggi si sono verificati dei brevi episodi di pioggia nella parte meridionale dell’Alberta, fino a Fox Creek. Secondo Christie Tucker, responsabile dell’unità informazioni dell’Alberta Wildfire, questo fenomeno ha avuto un effetto benefico sulle operazioni di spegnimento degli incendi in quella zona.

“Questo ha dato ai vigili del fuoco la possibilità di accedere ad alcune aree degli incendi a cui non erano in grado di accedere a causa del comportamento estremo del fuoco”, ha dichiarato.

Autocisterne ed elicotteri

Nonostante le autocisterne ed elicotteri impiegati, i vigili del fuoco hanno continuato a essere messi alla prova dalle condizioni meteorologiche nel nord della provincia, dove la situazione rimane critica. Secondo Tucker, la priorità rimane quella di proteggere le comunità e le vite umane in pericolo.

Tuttavia, il miglioramento delle condizioni meteo potrebbe fornire una finestra di opportunità ai vigili del fuoco per avvicinarsi alle zone di fuoco precedentemente inaccessibili.

Clima che cambia: mai tanti incendi in questo periodo

Dal pomeriggio di domenica scorso, oltre cento incendi sono divampati in tutta la regione dell’Alberta, con trentuno di essi ancora classificati come fuori controllo. La situazione ha costretto oltre 29.000 persone a fuggire dalle loro case, mentre gli sforzi dei vigili del fuoco continuano a essere messi alla prova dall’evolversi della situazione.

Il danno causato dagli incendi è ancora difficile da quantificare, in quanto le condizioni meteo sono estremamente instabili. Fortunatamente, la regione ha ricevuto aiuto da diverse parti del Canada, con ulteriore supporto previsto anche dal Montana.

Stato di emergenza

Sabato scorso, la provincia dell’Alberta ha dichiarato lo stato di emergenza. Si tratta di uno strumento legale che consente al governo provinciale di coordinare meglio le operazioni di soccorso e di collaborare con i comuni, le organizzazioni e le imprese per assistere i residenti evacuati.

Inoltre, questa dichiarazione permette un monitoraggio costante della situazione e l’accesso a fondi di emergenza discrezionali, oltre alla possibilità di mobilitare ulteriore sostegno.

Incendi in Canada è colpa del clima?

Gli incendi sono un fenomeno naturale comune in Canada, soprattutto nelle regioni boschive. Infatti, il Canada ha una vasta estensione di foreste che coprono circa il 35% del suo territorio.

Gli incendi boschivi sono spesso scatenati da fulmini o causati dall’uomo, come ad esempio per la negligenza nell’accendere il fuoco o per attività umane imprudenti.

Tuttavia, gli incendi sono spesso controllati e gestiti dalle autorità locali attraverso una serie di misure preventive, quali il monitoraggio costante e la pianificazione di azioni di prevenzione e di emergenza, al fine di ridurre al minimo i danni alle persone e alla proprietà.

Clima e incendi che rapporto c’è?

Il cambiamento climatico può influire sulla frequenza, l’intensità e la durata degli incendi, rendendoli più frequenti e distruttivi. Ci sono diversi fattori che contribuiscono a questa relazione:

Aumento delle temperature. Il riscaldamento globale sta causando un aumento delle temperature in molte parti del mondo, aumentando la probabilità di incendi. Le temperature elevate possono causare la disidratazione delle piante, il che rende più facile l'accensione di incendi boschivi. Inoltre, le temperature elevate possono aumentare la frequenza e la durata delle ondate di calore, che a loro volta aumentano il rischio di incendi.

Riduzione della pioggia. Il cambiamento climatico può anche causare una riduzione della quantità di pioggia in alcune regioni, aumentando il rischio di incendi boschivi. Una stagione secca e prolungata può rendere più facile l'accensione di un incendio e può impedire l'estinzione delle fiamme.

Maggiore frequenza di fenomeni meteorologici estremi. L'aumento del cambiamento climatico può anche portare ad un aumento di eventi meteorologici estremi, come ondate di calore, tempeste di fulmini e venti forti. Questi eventi possono aumentare il rischio di incendi boschivi e anche rendere più difficile il controllo delle fiamme.

In sintesi, il cambiamento climatico può aumentare la probabilità di incendi boschivi e la loro intensità, ma ci sono anche altre cause che possono scatenare gli incendi, come attività umane imprudenti o la mancanza di prevenzione e di controllo degli incendi stessi.