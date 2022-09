Berrettini show! Murray sconfitto in quattro set!

Un grande Matteo Berrettini tira fuori il suo miglior tennis e supera il difficile ostacolo Murray con una partita ai limiti della perfezione. Il classe ’96 conduce la partita fin dall’inizio e resiste al tentativo di ritorno dello scozzese che vince il terzo set ma poi si arrende al dominio di Berrettini



Un grande Matteo Berrettini conquista gli ottavi di finale agli US Open con un match giocato ad altissima intensità.

Il tennista italiano gestisce benissimo la pressione conducendo il gioco fin dall’inizio contro un Murray che alla fine è costretto a cedere di fronte alla superiorità dell‘azzurro.

Finalmente Berrettini sembra tornato al massimo della condizione fisica, per lui ora lo US Open è la grande opportunità per dare il definitivo slancio ad una carriera che nell’ultimo anno è letteralmente esplosa.

Il tennista romano raggiunge la seconda settimana a New York per il quarto anno consecutivo ed ora si prepara a sfidare Davidovich Fokina in un match in cui partirà inevitabilmente con i favori del pronostico di fronte ad un pubblico che inizia ad amarlo.

Berrettini supera Murray e continua a sognare

Doveva alzare il proprio livello Matteo Berrettini e non ha deluso le attese disputando una partita importante e di grande tennis contro l’ex numero 1 del ranking Andy Murray.

Il tennista italiano vince con il punteggio di 6/4,6/4,6/7,6/3 uscendo tra gli applausi dell’Arthur Ashe Stadium e continuando a cullare il sogno di giocarsi lo slam americano fino alla fine.

Di fronte ad uno stadio tutto esaurito Murray e Berrettini giocano punto a punto fin dai primi scambi con Matteo che riesce a vincere i primi due set combattutissimi sfruttando l’unico break concesso dallo scozzese.

Murray prova a giocarsi il tutto per tutto nel terzo set riuscendo a vincere il tie-break decisivo ma sprecando tante energie, Berrettini ne approfitta e chiude la pratica nel quarto impedendo allo scozzese la possibile rimonta.

Quello che colpisce è la straordinaria tenuta mentale di Berrettini che riesce a mantenere il proprio livello costante per tutta la partita nonostante la presenza di un tennista dal curriculum cosi importante come lo scozzese.

Il primo obiettivo è stato raggiunto, arrivare alla seconda settimana era fondamentale per le ambizioni del classe ’96, ora sarà importante riuscire a tenere alto il ritmo anche nei prossimi match dove Berrettini partirà sicuramente favorito.

Medvedev e Nadal sono avvisati, Matteo Berrettini è pronto a giocarsi le proprie chance fino alla fine.