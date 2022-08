Addio bollo auto, stai solo buttando soldi: chi possiede queste vetture paga ZERO euro

Molto spesso le auto in apparenza più economiche si rivelano vere e proprie fregature dato che molto spesso si romperanno o comunque soffriranno di un elevato consumo di benzina.

Per questo motivo, quindi, quest’oggi andremo a vedere quali sono le auto ad oggi più affidabili e che varrebbe la pena acquistare. A causare “problemi” molto spesso è la parte elettrica delle auto, la quale negli ultimi anni è sempre più presente nei vari modelli rilasciati sul mercato.

Sono diverse le auto, sia nuove che usate, che faranno al caso nostro

Le auto che andremo a vedere, quindi, sono state definite le più affidabili dal sito JD Power il quale ha tenuto conto di diversi elementi durante l’analisi come il motore, la trasmissione, la carrozzeria, gli interni etc.

La posizione numero uno di questa speciale classifica di affidabilità, quindi, è occupata dalla Lexus ES, settima generazione della berlina della casa automobilistica giapponese. Oltre a delle linee eleganti, la vettura possiede un’unica motorizzazione ibrida da 218 CV.

Per acquistare questa Lexus, quindi, avremmo bisogno di almeno 57.500 euro. Saliamo non poco di prezzo, invece, con la Porsche 911, un vero e proprio punto di riferimento ormai per le auto sportive. Per chi non vuole accontentarsi di questo modello, dunque, potremo puntare anche sulla GT3, in grado di raggiungere persino i 510 CV.

Come detto però il prezzo risulterà davvero proibitivo dato che si parte dai 112.400 euro. Passiamo a qualcosa di decisamente più abbordabile con la Kia Ceed. Questa berlina, nella sua semplicità, inoltre, possiede dei contenuti tecnici di prim’ordine.

Potremo anche puntare ad un classico intramontabile come la Volkswagen Golf

La Kia, infatti, ormai come affidabilità se la gioca con le auto tedesche e giapponesi, dimostrandosi una grande risorsa per gli automobilisti che hanno deciso di scommetterci sopra.

Ovviamente non solo auto nuove di zecca, andiamo a vedere qualche ottimo affare per quanto riguarda l’usato.

Partiamo all’intramontabile Mazda 3 che con la sua vasta gamma di versioni ibride arriva fino a 186 CV. L’affare non si conclude qui, dato che essendo ibrida non si dovrà pagare il bollo auto per almeno 5 anni. Un risparmio considerevole, considerando che un auto da quasi 200cv paga piu’ o meno 500€ all’anno. Una vettura particolarmente apprezzata per la sua tenuta di valore e proprio per la sua affidabilità è la Volkswagen Golf.

Nonostante siano passati cinque anni dalla sua uscita, quindi, continua ad essere una certezza per gli automobilisti di tutto il mondo anche la Toyota Avensis. Quest’ultime tre, dunque, saranno degli ottimi affari se riusciremo a trovarle usate.