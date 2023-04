Addio alle fastidiose formiche: basta pulire il pavimento con questo ingrediente

Con l’arrivo della bella stagione, le formiche potrebbero tornare a popolare le nostre abitazioni. Vediamo come dire addio alle formiche con metodi naturali!

Anche se sono innocue, le formiche possono essere davvero molto fastidiose. Per fortuna, possono essere allontanate con degli ingredienti naturali. Vediamone uno.

Formiche: perché arrivano in casa

Il caldo dell’estate, anche se adesso, con le nuove perturbazioni, sembra essere ancora molto lontano, sta per tornare. Con esso, anche gli insetti si risvegliano e tornano a proliferare. Tra questi, spiccano le formiche alla continua ricerca di cibo da portare e accumulare nelle loro tane.

Cibo che, talvolta, si spingono a procacciarsi anche nelle nostre cucine, creando colonne interminabili per il naturale andirivieni. Le formiche sono attratte proprio dal cibo che possiamo lasciare in giro, dai secchi della spazzatura organica chiusi male, dalle briciole non prontamente pulite dal pavimento.

Per quanto si possa essere attenti, le formiche potrebbero arrivare comunque che si tratti di una casa in città circondata da giardino oppure da una casa di vacanza, nessuno potrebbe essere esente dal loro arrivo.

Per fortuna, esistono dei metodi naturali per allontanarle. In particolare, sembrerebbe che basti lavare il pavimento con un ingrediente affinché le formiche possano essere infastidite e non tornare più. Vediamo di quale ingrediente si tratta.

Come dire addio alle formiche in casa

Un ingrediente prezioso sia in cucina che per le pulizie domestiche, potrebbe essere ottimo anche per allontanare le formiche dalle nostre case. Si tratta del bicarbonato. Questo ingrediente immancabile in ogni casa, può essere utilizzato per digerire, in alcune preparazioni culinarie al posto del lievito ma non solo. Esso, infatti, è molto apprezzato anche per le pulizie domestiche.

Il bicarbonato, infatti, può assorbire i cattivi odori e l’umidità, ha un potere sbiancante ed igienizzante. Per allontanare le formiche, il bicarbonato ci servirà per pulire il pavimento. Vediamo come.

Per prima cosa, bisogna mescolare circa 500 ml di acqua calda, con una tazza di bicarbonato. La soluzione servirà per pulire a fondo il pavimento ed dire addio alle formiche.

Il bicarbonato, potrà essere disposto anche lungo il percorso delle formiche, laddove sai che gli insetti fanno il loro ingresso in cucina o nelle altre stanze della tua casa. La polvere le dissuaderà dall’avventurarsi in casa. Perfetto da cospargere lungo il davanzale oppure l’ingresso della portafinestra. Parimenti, si può fare con del borotalco.

Il bicarbonato può essere disposto anche in piccoli recipienti, come i tappi dei vasetti di confettura, mischiato allo zucchero a velo. Le formiche saranno attirate dallo zucchero, lo ingeriranno insieme al bicarbonato che per loro è velenoso. Portandone anche nel loro formicaio, faranno morire altri simili e, con il passare del tempo, il loro numero diminuirà drasticamente.

In alternativa, il pavimento potrà essere lavato con acqua ed essenza di agrumi. Un odore, quello degli agrumi, che appare molto fastidioso agli insetti che decideranno di lasciare subito casa tua per avventurarsi in altri luoghi.