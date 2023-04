“Il giorno in cui torna l’inverno”, le previsioni di Giuliacci: quando cambia tutto

Le previsioni di Giuliacci fanno paura. Dopo una breve tregua climatica, l’inverno sta per tornare. Tutto è in procinto di cambiare. Queste regioni dell’Italia si ritroveranno nuovamente travolte dal gelo più intenso.

Ritorna l’inverno e in maniera anche piuttosto prepotente. Parla Giuliacci che annuncia delle previsioni davvero nere: “Ecco il giorno in cui torna l’inverno”. Scopriamo quando tutto inizierà a cambiare per l’Italia.

Ritorna il freddo in Italia: la primavera è sempre più lontana

Il freddo, il gelo e le basse temperature continuano ad essere i protagonisti di uno scenario climatico che sta destabilizzando tutti, compresi gli esperti del tempo. Una primavera così tardiva non la si vedeva da almeno dieci anni: è raro che ad aprile ci siano ancora giornate così uggiose e sbalzi termici piuttosto incostanti come quelli a cui stiamo assistendo.

La primavera è iniziata ormai da oltre 15 giorni eppure del sole caldo e delle temperature miti ancora non abbiamo avuto la possibilità di goderne pienamente. Sembra che la situazione climatica, anche nei giorni a venire, non è destinata a migliorare.

Parla il meteorologo più famoso di tutti, il colonnello Mario Giuliacci. Ecco le sue previsioni: “Il giorno in cui torna l’inverno è vicino”. Quando inizierà a cambiare tutto per l’Italia? Scopriamolo.

Le previsioni di Giuliacci preoccupano: ecco quando cambia tutto per l’Italia

Sta per ritornare l’inverno. Parola di Mario Giuliacci. Ecco le previsioni del colonnello più famoso di Italia. Purtroppo il meteorologo non ha buone notizie per gli italiani. Il ciclone norvegese che da qualche ora sta transitando su tutta Europa, arriverà a breve anche in Italia portando gelo e freddo, soprattutto a partire dalla prossima settimana.

A risentirne in particolare delle basse temperature, le regioni adriatiche e quelle collocate a Nord-Est dello Stivale. Una corrente polare proveniente dall’Europa Centro-Orientale si insinuerà sul Mediterraneo colpendo varie regioni della nostra Italia con piogge e addirittura nevicate.

Si attendono fiocchi sulle regioni centrali adriatiche ma anche al Centro e al Sud. Soprattutto i giorni di martedì e mercoledì saranno quelli più freddi. Se per la settimana prossima non abbiamo buone notizie, neanche per questa settimana di festa – dato che sempre più ci avviciniamo alla Pasqua – arrivano buone novelle, anzi.

Secondo gli esperti del tempo, il weekend pasquale e quindi le giornate di domenica e di lunedì, saranno all’insegna del freddo e dell’umidità. In alcune regioni, si attendono anche violenti temporali.

Insomma, l’inverno non ha proprio intenzione di abbandonarci, ha deciso di soggiornare nel nostro Stivale ancora per un po’. Addirittura si attende la neve sugli Appennini e in particolare su quelli meridionali.

Non saranno esenti dal cattivo tempo neanche le regioni del Centro e del Sud, in particolare freddo e sbalzi termici si registreranno soprattutto in Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise. Più tranquilla invece, con grande sorpresa di tutti, la situazione al Nord, almeno per adesso.

Nelle regioni settentrionali il tempo sarà stabile e anche sereno, di contro, le temperature davvero basse, intorno a zero gradi. Le previsioni di Giuliacci dunque sono piuttosto chiare: “Il giorno in cui torna l’inverno è vicino”. Già a partire da domani cambia tutto. Questo clima instabile dovrebbe presto lasciare il posto alla primavera con giornate miti e temperature piacevoli.