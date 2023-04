Inaspettato ciò che accade dopo aver unito bicarbonato e bucce di limone

By

Inaspettato ciò che può accadere se si unisce il bicarbonato di sodio e le bucce di limone. Il segreto che bisogna davvero conoscere e provare. I dettagli qui di seguito.

Si è spesso alla ricerca di nuovi metodi naturali da poter adoperare nelle proprie case, come soluzioni alternative ai classici prodotti chimici reperibili nel settore commerciale. Per questa soluzione naturale avrete bisogno soltanto di ingredienti molto semplici e facili da trovare. Tra l’altro si tratta di ingredienti che spesso si trovano già in casa.

Bicarbonato e bucce di limone. Ecco cosa succede unendoli

Se si parla della propria casa e della sua pulizia è fondamentale informarsi per capire se esistono dei metodi utili in tal senso o se si possono creare in modo naturale.

Quando si effettuano i lavori casalinghi, molte persone sono, infatti, alla ricerca di soluzioni naturali alternative, per evitare così l’uso di prodotti chimici che sono nocivi per l’ambiente e per la nostra salute. Qui di seguito parleremo proprio di un metodo fai da te che può essere ottenuto attraverso l’uso di pochi ingredienti.

Per preparare questo metodo fai da te dovrete dunque usufruire dell’utilizzo di ingredienti assolutamente economici e che, come è stato sottolineato precedentemente, solitamente sono già presenti nelle nostre cucine. Ecco che per prima cosa dovrete munirvi di diverse scorze di limone.

Queste ultime potrete andare a riporle all’interno di una ciotola e vi serviranno proprio per la creazione di questo metodo naturale, fatto direttamente in casa e con le vostre mani.

Generalmente si utilizza il succo di limone per poi invece buttare le scorze. Mentre in questo caso le scorze si possono utilizzare in un altro modo, anziché gettarle via come si fa di solito.

Bicarbonato e bucce di limone: come procedere per la preparazione del metodo fai da te

A questo punto avrete bisogno di un pratico frullatore. Infatti per quanto concerne le scorze di limone conservate nel recipiente, si procederà andando a tagliarle a pezzi più piccoli mediante l’uso del coltello.

Successivamente potrete inserirle nell’apposito contenitore del frullatore.

In riferimento alle bucce di limone da usare per questa ricetta, c’è chi preferisce bollirle prima di metterle nel frullatore. Poi ci sono altre persone che, invece, saltano questo passaggio e mettono direttamente le bucce tagliate a pezzetti internamente all’elettrodomestico per frullarle.

È fondamentale tagliare le bucce in piccoli pezzi, così da facilitare la fase ottenuta mediante l’uso del frullatore.

Una volta inserito tutte le bucce di limone a pezzi dentro al piccolo elettrodomestico, si continuerà versandovi pure un litro di acqua del rubinetto a temperatura ambiente.

Successivamente si potrà attivare il frullatore per frullare alla perfezione i due ingredienti che sono stati introdotti internamente al suo recipiente.

Questo è un passaggio da eseguire con scrupolosità, in maniera tale da ottenere un composto finale ben amalgamato e privo di eventuali residui, causati da un taglio delle scorze dei limoni non adeguato alla lavorazione successiva.

Nel caso in cui si dovessero trovare ancora delle rimanenze di bucce dei limoni, allora la soluzione frullata dovrete provvedere a versarla in un contenitore, attraverso una fase di setaccio. Così da passare unicamente la parte liquida che servirà per completare la creazione di questo prodotto naturale.

La soluzione liquida ottenuta sarà quindi equivalente a circa un litro di liquido. A quest’ultimo si aggiungerà un altro litro di acqua, sempre di rubinetto e a temperatura ambiente.

Infine unire al composto liquido 150 ml di aceto di alcol e mescolare bene tutti gli ingredienti.

Quest’ultimo ingrediente utilizzato ha delle efficaci proprietà battericide. Infatti permette di rimuovere gli odori sgradevoli, avendo in aggiunta un effetto sgrassante di notevole validità.

Le fasi finali e cosa si ottiene col bicarbonato e le bucce di limone

La soluzione liquida adesso deve essere completata con un ulteriore ingrediente, ovvero il bicarbonato di sodio che si dovrà aggiungere col quantitativo equivalente a due cucchiai pieni di bicarbonato di sodio.

Le funzionalità di quest’ingrediente sono molteplici. Difatti non solo ha un effetto battericida e disinfettante, ma consente pure di sbiancare con estrema efficacia.

È fondamentale ricordarsi di usare un recipiente molto capiente, in quanto il contatto del bicarbonato con l’aceto svolge automaticamente una reazione chimica, ampliando la consistenza della soluzione. Ma servendovi di un recipiente con una grande capienza, non correrete il rischio di fa traboccare esternamente il liquido ottenuto unendo tutti questi ingredienti.

Quando si aggiunge il bicarbonato, è bene eseguire questo passaggio con movenze lente e un po’ alla volta.

Successivamente si uniranno pure due cucchiai di sale, aggiungendolo poco per volta e mescolando bene.

Il sale permetterà di conservare molto più a lungo il prodotto ottenuto, così da darvi l’opportunità di usarlo più volte.

Come ultimo ingrediente verserete un certo quantitativo di qualunque genere di detersivo liquido, preferibilmente alla profumazione di limone. Mescolando con movimenti lenti per amalgamare perfettamente la soluzione.

Ultime fasi finali: cos’altro sapere

Ora potrete procedere versando il composto in una bottiglia di plastica da 2 litri, tramite un imbuto. La rimanenza l’inserirete in un’altra bottiglia contenente 500 ml di prodotto.

Il vostro disinfettante naturale è pronto per essere usato!

Effettuando un foro sul tappo della bottiglia potrete versare più facilmente il prodotto, ad esempio per pulire il pavimento.

Questo disinfettante pulirà perfettamente tutte le superfici della vostra casa, con un risultato disinfettante sorprendente e un’eliminazione dello sporco che vi lascerà completamente soddisfatti del risultato finale.

Un risultato a cui si può arrivare grazie all’utilizzo di ingredienti che spesso non consideriamo nemmeno e che invece possono tornarci utili.

Come detto infatti potete utilizzare scorze di limone, bicarbonato e tanto altro per realizzare questo metodo naturale che potrete quindi creare grazie alle vostre mani.

Se pensiamo alla scorza di limone, generalmente ce ne sbarazziamo dopo aver utilizzato il succo. Invece grazie a quest’articolo abbiamo potuto comprendere come invece possiamo riutilizzare tali scorze e per uno scopo ben preciso che può tornarci davvero utile.

Come si è visto infatti si può creare un disinfettante naturale che si può utilizzare nella propria casa e per scopi di pulizia.