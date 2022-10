Non ce l’ha fatta il piccolo Ettore Pandolfi, il bimbo di 4 anni di Rovato (Brescia) affetto da un terribile male.

La scorsa estate, mentre era ricoverato agli Spedali di Brescia, il nonno gli aveva regalato una meravigliosa sorpresa: l’incontro con Mattia Villardita, il volontario ligure che da anni – travestito da Spiderman – fa visita ai bambini malati per strappare loro un sorriso. Proprio il ‘supereroe’ ha condiviso un commovente video sulla sua pagina Instagram, per ricordare quel magico incontro con il piccolo Ettore, che qualche ora fa ha perso la sua battaglia.

Addio al piccolo Ettore

Ha combattuto come un leone, nonostante la sua tenera età e una sfida più grande di lui e forse più grande di chiunque altro. Ha avuto forza e coraggio, ma non è riuscito a vincere la guerra contro quel male terribile che lo ha colpito. Il piccolo Ettore Pandolfi non ce l’ha fatta. Il bambino di 4 anni – da tempo ricoverato agli Spedali Civili di Brescia – è morto nelle scorse ore.

A condividere la drammatica notizia è stato Mattia Villardita, il volontario ligure che da anni – travestito da Spiderman – gira gli ospedali pediatrici per regalare un sorriso e un abbraccio ai piccoli pazienti. La scorsa estate il nonno di Ettore aveva regalato al nipotino un magico pomeriggio con il suo supereroe preferito.

Mattia – come suo solito – non ha esitato un attimo a correre incontro a quel bambino, che da vero guerriero, come l’eroe della mitologia greca di cui portava il nome, ha trascorso un pomeriggio spensierato, dimenticando per qualche ora ospedali e cure.

“Hai dimostrato a tutta la tua famiglia e a tutti noi cosa vuol dire avere coraggio, forza e pazienza. Quell’abbraccio alla regata sul lago lo ricorderò per sempre”

si legge nel commovente post, a corredo di un video che ritrae insieme Mattia e il piccolo Ettore.

Mattia Villardita: il supereroe che fa visita ai bambini malati

Mattia Villardita è un ragazzo originario di Savona, classe 1992, che lavora come operaio al porto di Vado Ligure. Da tempo ha scelto di dedicare la sua vita ai bambini malati. Da piccolo e fino ai 19 anni, è stato lui stesso un paziente dell’ospedale Gaslini di Genova, per via di una malformazione congenita alla gamba. Superata quella fase difficile della sua vita, ha voluto essere di aiuto ai piccoli pazienti che, come lui, combattono ogni giorno.

Il 29 novembre dello scorso anno, proprio per via dei suoi meriti in campo sociale e benefico, è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica da parte del presidente Sergio Mattarella. Un riconoscimento speciale, che Mattia Villardita ha condiviso con i numerosi follower che – quotidianamente – seguono le sue meravigliose imprese.

La scorsa stagione era stato anche ospite della trasmissione Tv ‘Tu sì che vales’, per raccontare la sua storia ai giudici e all’Italia intera. In quell’occasione ha ricevuto il Premio Tim Vision.

Nei giorni scorsi ha pubblicato il suo primo libro – ‘Io e Spiderman’ – in cui ha deciso di raccontare la sua storia, dalla sofferenza alla decisione di diventare un supereroe.