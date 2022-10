Eros Ramazzotti scoop, 27 anni e famosissima: chi sarebbe la nuova fiamma | FOTO

Eros Ramazzotti è di nuovo innamorato? Il gossip mette sotto la lente di ingrandimento una ragazza di 27 anni famosissima.



Il cantante italiano di nuovo innamorato? Una giovane ventisettenne avrebbe conquistato il suo cuoricino. Chi è la donna famosissima che ha attirato la sua attenzione? Scopriamolo.

Eros Ramazzotti, il cantante rubacuori

Eros Ramazzotti, che rubacuori! Spunta sul suo conto un’indiscrezione che fa brillare gli occhi dei suoi tantissimi fan. Il cantante di nuovo innamorato? Pare proprio di sì. Sicuramente, l’artista è conosciuto in Italia per la sua voce straordinaria che gli ha consentito di avere grande successo non soltanto nel nostro Paese ma anche all’estero.

Ramazzotti è famosissimo in tutto il mondo, soprattutto in Sudamerica ma anche nella vicina Spagna, e in diverse occasioni ha collaborato con artisti di fama internazionale come Tina Turner, Anastacia, Luis Fonsi Nicole Scherzinger, per citarne alcuni.

Senza dubbio, però, ha attirato l’attenzione anche per la sua vita sentimentale. Per diversi anni è stato il marito della conduttrice svizzera Michelle Hunziker con la quale ha avuto una figlia, Aurora Ramazzotti.

Poi, dopo la fine di questo matrimonio turbolento, ha ritrovato il sorriso come la modella Marica Pellegrinelli che l’ha reso papà di due figli, Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Purtroppo però anche quest’ultima relazione è naufragata.

Non si è perso però d’animo, il cantante, che oggi sembra aver ritrovato il sorriso. Il suo cuore batte forse per un’altra donna? Sembra affermativa la risposta. Arriva l’indiscrezione che fa rimanere di stucco. Colei che lo avrebbe conquistato è giovanissima ma soprattutto conosciuta in tutta Italia.

Chi è la giovanissima che ha conquistato l’artista italiano

Eros Ramazzotti pronto a rimettersi sentimentalmente in gioco? Sembra proprio che abbia interesse per una nuova donna. Lei è giovanissima, ha solo 27 anni ed è conosciuta in tutta Italia: il suo nome è Amelia Villano.

Famosa conduttrice radiofonica che attualmente lavora per RTL, è diventata famosa per la sua incredibile somiglianza con l’argentina Belen Rodriguez. Proprio sui social, in particolare sulla piattaforma Tik Tok, è iniziato il suo successo.

Galeotte furono le imitazioni della moglie di Stefano De Martino che le hanno permesso di conquistare un’ampia fascia di follower e internauti che l’hanno apprezzata fin da subito per la sua semplicità e per la sua bravura.

Il suo nome però non è nuovo ai più. Abbiamo infatti scoperto che nel 2015 Amelia ha partecipato a The Voice of Italy. Dato che la musica è una delle sue passioni più grandi, si è dedicata anche alla scrittura di pezzi pubblicando un brano dal titolo “The light is on”.

Solo dopo queste piccole esperienze televisive e musicali, ha deciso di aprire il suo profilo su Tik Tok e di farsi conoscere dal pubblico: ci è riuscita alla grande. Da quanto ne sappiamo, Amelia Villano è single ma il suo nome in questi giorni è stato associato a quello del cantante Eros Ramazzotti. Per quale ragione?

Tutto parte dalla Villano che sul suo profilo Instagram condivide una notizia curiosa: Eros Ramazzotti ha iniziato a seguirla sui social. Da un po’, i curiosi del web hanno notato che il cantante ha iniziato a mettere anche like tattici alle foto della speaker radiofonica.

Vuole forse farsi notare? Tanti credono che questo comportamento del cantante dipende dal fatto che sia interessato alla giovane Amelia e che voglia intavolare con lei una conoscenza. Per il momento, non sappiamo come la situazione sia evoluta, se Eros abbia fatto o meno il primo passo.

Da un po’ di tempo, Eros non ha nessuna donna nella sua vita. Dopo la fine della relazione con Marica Pellegrinelli è stato avvistato, quest’estate, in vacanza con una donna misteriosa che però pare sia solo un’amica. Adesso le attenzioni di Ramazzotti sono tutte per la bella 27enne.