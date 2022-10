È questo l’elettrodomestico che ti consuma da spento: sempre attaccato alla presa

Bollette salate: c’è un elettrodomestico che consuma anche da spento se attaccato alla presa. Ecco di quale elettrodomestico stiamo parlando.

Le bollette luce e gas continuano ad aumentare vertiginosamente e le famiglie italiane e le imprese non riescono ad arrivare a fine mese. In attesa che il Governo targato Giorgia Meloni prenda decisioni veloci e concrete per fare fronte all’emergenza energetica, gli italiani non possono fare altro che mettere in atto una serie di comportamenti virtuosi volti a ridurre gli sprechi energetici.

Ad oggi l’ex Esecutivo di Mario Draghi ha previsto pochi bonus ed agevolazioni a sostegno dei nuclei familiari italiani, che non riescono a pagare le bollette energia elettrica e gas. In attesa che il Premier Meloni emani un Decreto Aiuti Quater, è bene seguire qualche utile consiglio in merito all’utilizzo di alcuni elettrodomestici che ogni giorno siamo abituati ad accendere.

È bene seguire alcuni consigli in merito all’utilizzo di alcuni elettrodomestici. Per risparmiare sulle bollette luce e gas è bene non lasciare in stand-by gli elettrodomestici: la luce rossa indica che l’elettrodomestico è attivo e consuma una certa quantità di energia elettrica. Per questo, è bene spegnerli. Tuttavia, c’è un elettrodomestico che se lasciato attaccato alla presa della corrente, anche se spento, consuma una quantità discreta di energia elettrica. Ciò impatta sugli sprechi energetici e sulle bollette luce e gas. Scopriamo di quale elettrodomestico stiamo parlando.

Aumento bollette luce e gas: ancora rincari ad ottobre ’22

Siamo quasi giunti alla fine del mese di ottobre e l’ARERA prevede che il prezzo del gas subirà un incremento di oltre settanta punti percentuali. Oltre all’aumento del prezzo del gas, anche il prezzo dell’energia elettrica subirà un netto incremento. La stima di ARERA prevede l’incremento di quasi sessanta punti percentuali. Assoutenti invita il nuovo Esecutivo del Premier Giorgia Meloni ad

“adottare da subito tre misure che appaiono più che mai urgenti per salvare i bilanci di milioni di famiglie”.

A soffrire maggiormente del caro bollette luce e gas sono soprattutto le famiglie, le piccole e medie imprese e gli artigiani che sono costretti ad aumentare i prezzi finali dei propri prodotti e servizi. La sopravvivenza delle famiglie e delle imprese è a rischio in seguito al perdurare dell’emergenza energetica.

Caro bollette ed elettrodomestici: quali sono quelli che consumano di più in assoluto?

Gli elettrodomestici ci semplificano la vita ma con i prezzi delle bollette alle stelle è bene prestare massima attenzione all’utilizzo quotidiano. Anche se li teniamo in stand-by gli elettrodomestici consumano una quantità discreta di energia.

Tra gli elettrodomestici che utilizziamo di più c’è la lavatrice, ma molti italiani preferirebbero tornare a lavare i panni a mano pur di risparmiare sulla bolletta della luce. Tuttavia, la maggior parte degli italiani dichiara di non poterne proprio fare a meno. Quali sono i consumi di energia? L’utilizzo di una lavatrice di classe A comporta un costo annuo pari a circa 90 euro in bolletta.

Il frigorifero è l’elettrodomestico che utilizziamo di più in assoluto perché sempre acceso. È uno degli elettrodomestici più energivori e, se acquistato di classe A, comporta una spesa di oltre 140 euro annui in bolletta.

Gli over 65enni ritengono che il televisore sia uno degli elettrodomestici irrinunciabili che comporta un consumo energetico pari a circa una trentina di euro l’anno, se si ipotizza un’accensione di circa quattro ore al giorno. Altri elettrodomestici, il cui utilizzo è irrinunciabile, sono il forno e la lavastoviglie.

Caro bollette, attenzione a questo elettrodomestico

La lavatrice è sicuramente l’elettrodomestico a cui bisogna prestare più attenzione. Anche se spenta e con la presa della corrente inserita comporta un consumo di energia. Basta acquistare un rilevatore di consumi energetici per notare che la lavatrice anche da spenta ha un consumo di 0.01Kwh. Cosa fare per risparmiare? Il buon consiglio è quello di staccare la spina quando la lavatrice non è in funzione. Nel caso in cui l’elettrodomestico sia in funzione è bene lavare esclusivamente a pieno carico ed azionare il programma ECO.