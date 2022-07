“Siete una bella coppia”, ma quale tutto rose e fiori: Stefano inchiodato con lei | Povera Belen

Stefano De Martino “Siete proprio una bella coppia” un gran bel complimento per lui. Peccato che non fosse riferito alla coppia con Belen! Ma chi è che ha preso il posto della bella latina?

Da poco Stefano De Martino è andato in scena con una bellissima collega, che vediamo già nel suo passato, ma soprattutto nella carriera di Belen. È ormai risaputo e confermato che Stefano e Belen stiano di nuovo assieme, ma allora chi è il terzo incomodo fra i genitori di Santiago?

Un volto nel passato della coppia ha fatto parlare molto di sé e di Stefano, rendendo tutti partecipi di domande fra il vero rapporto fra i due. Solo amici o?

Niente si può dire se non che la chimica che c’è tra i due è sempre stata più che evidente, infatti è stato proprio questo a suscitare una frecciatina da parte di un altro volto ben noto nel mondo dello spettacolo, che ha definito i due una bellissima coppia.

Stefano De Martino al “Tim Summer Hits”

L’estate 2022 è partita col botto, dopo anni in cui i festival dal vivo hanno fatto sentire la loro mancanza. In questi giorni ha, infatti, avuto luogo il Tim Summer Hits, trasmesso su Rai 2 e condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Tenutosi nelle diverse piazze d’Italia, l’evento ha avuto un grande momento di furore proprio a Roma, ma perché?

“Non avrei mai pensato in vita mia di fare un’esibizione simile e di questo tipo con il pianoforte. Solo con uno strumento simile può suonare e cantare tutta Piazza del Popolo”

Ha confessato Mika al termine della sua magnifica esibizione, piena di elementi di sceneggiatura quali fuochi d’artificio, ballerini, sulle note di “Take it easy”, un’esibizione da brividi per i nostalgici, ma anche per le nuove generazioni.

Ed è proprio lui il terzo volto della grande sorpresa, assieme proprio a Stefano e ad Andrea. I due colleghi conduttori erano, infatti, sul palco a godersi lo spettacolo meraviglioso dell’esibizione dell’artista Mika.

Arriva il momento dei saluti quando Mika, lancia la bomba che sarà argomento di gossip: “Siete una bella coppia, ma lo dico in senso romantico”. Il pubblico è sorpreso ed entusiasta, concordano tutti con Mika, fra i visi leggermente a disagio dei due colleghi del Festivalbar lontano oramai anni.

Mika: Ma sapete che siete proprio una bella coppia? Andrea Delogu: grazie!! Mika: no dico, romanticamente Silenzio imbarazzante. Ma io lo amo anche per questo.#SummerHits — varda ✴︎ (@lifeincartoon) July 7, 2022

Un grande conduttore

Stefano De Martino sembra si stia affermando sempre di più nel mondo della conduzione, tanto che la Rai sta puntando moltissimo su di lui, come si è ben potuto vedere dal festival di Tim.

Un conduttore che sta quindi maturando anno dopo anno. Sembra infatti che il fidanzato di Belen sarà al timone di più di un programma. Sono in tanti quelli sicuri che sarà affidato alla conduzione del Festival di Sarnemo.

Alcuni insinuano al fianco proprio di Andrea Delogu, altri credono che nel 2035 segnerà la fine dell’era di Amadeus, aprendone una rutta sua. Ciò che è chiaro è che tutti si aspettano molto dal bellissimo ballerino conosciuto soprattutto e fin troppo spesso per la fama delle sue compagne.