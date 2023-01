Com’è diventato il bambino della Kinder? Nessuno l’avrebbe mai riconosciuto | FOTO

By

Ricordate il bambino della Kinder? Per anni il suo volto ha fatto il giro dell’Italia e del mondo sulla confezione del cioccolato più amato da grandi e piccini. Ecco come è oggi.

Chi non ricorda il bimbo della Kinder? Il bel biondino oggi è un giovane affascinante che vi farà perdere la testa: che schianto. Ecco come è cambiata la sua vita.

Kinder…sorpresa! È lui il testimonial delle barrette più famose al mondo

Da tanti anni la Kinder Ferrero produce le famose barrette che oltre ad essere buonissime hanno consentito all’azienda più famosa d’Italia e del mondo di guadagnare introiti importanti pure per il packaging accattivante oltre che per la qualità degli ingredienti utilizzati per la creazione dei prodotti dolciari.

Sicuramente ti sarà capitato di avere tra le tue mani una confezione di barrette Kinder e senza dubbio anche tu avrai notato che per anni su queste confezioni è circolata la faccia di un bambino.

Bello, biondo, sorridente, con gli occhi chiari e i denti bianchissimi: ti sei mai chiesto a chi appartiene questo viso? Si tratta proprio di lui. Ovviamente il bambino rappresentato sulle confezioni Kinder oggi è cresciuto ed è diventato un giovanotto prestante e dal fascino indiscutibile. Curioso di sapere il nome del fortunato testimonial della Ferrero?

Svelata l’identità del bambino della Kinder

Per tanti anni sulle confezioni della barrette Kinder è circolato il viso di questo splendido bambino dagli occhi chiari e dal sorriso smagliante. Finalmente questo volto ha un nome. Il bimbo Kinder, come è noto a tutti è lui: Matteo Farneti.

Dimenticate l’immagine del ragazzino spensierato che c’è sul cartone delle barrette più vendute nel mondo. Oggi, quel bimbo è un giovane bello e affascinante a dir poco. Seguitissimo sui social dove conta quasi 25.000 follower, ha svelato la sua identità.

Nella sua biografia si legge infatti che è stato testimonial Kinder dal 2004 al 2019. Appartiene proprio a lui, dunque, il volto sulle confezioni delle barrette più famose d’Italia e del mondo.

Che informazioni abbiamo sul conto di questo testimonial? Come dimostrano anche le fotografie che pubblica sul suo profilo Instagram, pare proprio che Matteo Farneti abbia una grande passione per la fotografia.

Spesso in viaggio in giro per il mondo, il suo profilo Instagram è una sorta di album fotografico delle sue meravigliose esperienze. Ma è anche un modello affermato e testimonia di brand importanti, Matteo.

Biondo, capelli lunghi fino alle spalle, occhi azzurri e pizzetto, è davvero uno spettacolo della natura. Bolognese di nascita e cittadino del mondo, tra un viaggio a New York, a Dubai o in relax mood su una barca al largo delle coste italiane, la vita di Matteo è cambiata in meglio dopo l’esperienza vissuta con la Kinder.

Ha preso lui il posto di Gunter Euringer che per ben 37 anni è stato testimonial delle barrette Kinder. Che cosa ne è stato di lui? Dalle poche informazioni che si hanno sul suo conto, sappiamo che Gunter Euringer ha cambiato completamente vita. Oggi di professione fa il cameraman e ha uno studio di fotografia a Monaco di Baviera.

Fu lui a rivelare la sua identità nel 2005 quando uscì allo scoperto con il suo libro “Das kind der schokolade” in cui ha raccontato della sua esperienza e della fortuna che ha avuto ad esser stato per tanti anni testimonial dell’azienda Ferrero.

Dal 2004, il suo viso, per un questione di packaging, è stato sostituito da un volto più giovane e moderno, per l’appunto quello di Matteo Farneti. Il modello bolognese ha ricoperto questo incarico per ben 15 anni.

Numerose le testimonianze presenti anche sul suo profilo Instagram nonché la citazione di Vanity Fair che è stata tra i primi a svelare la sua identità. Bello come il sole, la Ferrero ha scelto proprio un testimonial di eccezione.