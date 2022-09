Addio a Pharoah Sanders: la leggenda del jazz si è spenta a 81 anni

Pharoah Sanders, una delle leggende del jazz, si è spento all’età di 81 anni. L’uomo lascia un’eredità inestimabile in ambito musicale, in quanto ha rappresentato uno dei capisaldi della musica jazz.

Il triste annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla sua etichetta commerciale, la Luaka Bop, attraverso un post su Twitter. Nel post si legge che la star del jazz è deceduta serenamente tra amici e familiari a Los Angeles, durante le prime ore di questa mattina.

Così termina l’ultimo saluto da parte della casa discografica.

Nato a Little Rock, in Arkansas, nel 1940, Pharoah Sanders, il cui nome di battesimo era Farrell, si classifica come una vera e propria leggenda della musica jazz. La sua carriera come musicista inizia in Oakland, California.

Negli anni 60 poi si trasferisce a New York, dove inizia la sua collaborazione con il musicista, filosofo e compositore Sun Ra, il quale lo ribatezza con il nome di Pharoah Sanders.

Poco dopo iniziò a collaborare con la band di John Coltrane, fino alla morte di quest’ultimo, avvenuta nel 1967. Insieme a loro Sanders è riuscito a scrivere la storia dello “spiritual jazz”. Infatti il suo album intitolato Karma del 1969 rappresenta la pietra miliare di questo genere musicale. Al suo interno vi era un misto di musica tradizionale africana, unita a quella dell’Asia meridionale.

Per tutti gli anni 70 Sanders ha continuato a pubblicare una serie di pezzi di enorme successo, in particolar modo con l’etichetta “Impulse!”.

We are devastated to share that Pharoah Sanders has passed away. He died peacefully surrounded by loving family and friends in Los Angeles earlier this morning. Always and forever the most beautiful human being, may he rest in peace. ❤️ pic.twitter.com/pddaztyTLi

— Luaka Bop (@LuakaBop) September 24, 2022