Addio a Lisa Loring, prima Mercoledì ne La Famiglia Addams

L’attrice Lisa Loring, conosciuta come Mercoledì nel primo show dedicato a La Famiglia Addams, è morta a causa di un ictus.

Tutti la conoscevano come la piccola Mercoledì Addams, che apparve per la prima volta nella sitcom originale La Famiglia Addams, del 1964.

Questa mattina è arrivata la notizia della sua scomparsa: Lisa Loring è morta all’età di 64 anni e il mondo del cinema e dell’intrattenimento le ha dedicato numerosi elogi. Ecco cosa è successo.

Lisa Loring, morta la prima Mercoledì Addams della tv

Lisa Loring, meglio conosciuta come la prima attrice a interpretare Mercoledì Addams nella sitcom del 1964, è morta all’età di 64 anni.

L’attrice è scomparsa a causa di un ictus lo scorso sabato, alla presenza delle sue figlie, come comunica a Variety una delle due, Vanessa Foumberg.

Da qualche giorno, Lisa Loring era già in condizioni gravi, tenuta in vita dalle macchine: la dura decisione della famiglia di mettere fine alle sue sofferenze è arrivata proprio sabato 28 gennaio, giorno del suo decesso.

La notizia della sua morte si è subito diffusa in giro per il mondo, tanto che sui social media in mattinata sono stati immersi di messaggi di omaggio per lei, soprattutto su Twitter.

Tutti hanno ricordato il suo ruolo più noto, ovvero quello di Mercoledì Addams, quando era solo una bambina.

È lei che ha portato il personaggio ad oggi famosissimo per la prima volta in tv e la sua interpretazione è rimasta nella storia, iniziato quando aveva solo sei anni.

La carriera di Lisa Loring

Il personaggio di Mercoledì Addams l’ha resa molto famosa a Hollywood, soprattutto a metà anni ’60, quando la storia della Famiglia Addams è approdata per la prima volta in tv.

Un vero e proprio fenomeno, al quale Lisa Loring ha partecipato alla tenerissima età di 6 anni. Per due anni è stata la stramba figlia di Morticia e Gomez Addams, che nella sitcom erano interpretati da John Astin e Carolyn Jones.

La sua interpretazione è rimasta nella storia, tanto che è stata presa come ispirazione dalle attrici arrivate dopo di lei in quel ruolo: Christina Ricci, che ha sempre dichiarato di aver visto più volte la sitcom per entrare nel personaggio, e la più recente Jenna Ortega.

Quest’ultima, protagonista della serie Mercoledì di Netflix, ha infatti dichiarato di aver volutamente reso omaggio a Lisa Loring nello show, prendendo spunto dalle sue smorfie dell’epoca e dal suo atteggiamento nei panni della dispettosa bambina.

Dopo il periodo trascorso sul set della sitcom, Lisa ha poi continuato la sua carriera nel mondo della televisione: prima nello show di Phyllis Diller The Pruitts of Southampton. Successivamente ha ottenuto un ruolo fisso nello show As The World Turns (in italiano Come gira il mondo), interpretando Cricket Montgomery.

Inoltre, ha recitato in altri progetti, come Agenzia U.N.C.L.E., Fantasilandia e Barnaby Jones.

Il suo ruolo come Mercoledì, però, l’ha eletta a vera icona del periodo d’oro della televisione e del cinema, ovvero quelli che vanno dalla metà degli anni ’60 all’inizio degli anni ’80, o almeno così la ricorderanno tutti i suoi fan nel mondo.