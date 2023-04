Il liceo del made in Italy potrebbe arrivare dal 2025

Un argomento su cui ha discusso Adolfo Urso, il ministro delle imprese del made in Italy il quale ha affermato che entro 30 giorni presenterà in consiglio dei ministri il collegato sulla manovra del made in Italy.

Un progetto che andrà ad intervenire anche sulla formazione delle competenze necessarie alle imprese e al mercato del lavoro di questo liceo.

In arrivo il liceo del made in Italy

In base a ciò che afferma Adolfo Urso, il Ministro delle imprese del made in Italy, molto probabilmente entro il 2025 entrerà in vigore il liceo del made in Italy, un progetto che si avvierà verso il suo primo anno scolastico. A questo riguardo il ministro afferma che risulta essere molto importante realizzarlo utilizzando la legge quadro sul made in Italy a cui seguirà poi un lavoro di programmazione fatto insieme alle Regioni così che, entro il 2025, si possano mettere in piedi un liceo del made in Italy. Un progetto che potrà essere inserito soprattutto all’interno dei distretti industriali italiani.

Sono queste le parole che ha pronunciato durante il forum Confcommercio. Inoltre il ministro Adolfo Urso afferma anche che durante i prossimi 30 giorni ha intenzione di presentare presso il Consiglio dei Ministri un collegato alla manovra sul made in Italy il cui scopo è quello di intervenire sulla formazione delle competenze utili alle imprese e al mercato del lavoro tramite questo nuovo liceo.

Le dichiarazioni di Adolfo Urso

Una dichiarazione in cui il ministro delle imprese del made in Italy Adolfo D’Urso continua affermando “Per questo siamo in campo per riformare altri istituti, come i professionali, al fine di creare competenze necessarie sia per le competenze per la transizione digitale sia per creare quell’incentivo al lavoro manuale, creativo, artistico, che è la forza del Made in Italy nel mondo”.

Un progetto che il ministro ha intenzione di portare avanti anche per cercare di spingere i giovani nel difficile mondo del lavoro.

Il liceo del made in Italy è un progetto che la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha anticipato durante il Vinitaly di Verone in cui ha affermato: “Stiamo pensando a un liceo del Made in Italy per valorizzare percorsi che spieghino il legame che esiste tra nostra cultura, i territori e la nostra identità”.