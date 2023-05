Ad Amici 2023 ha vinto Mattia Zenzola, ma i social non l’hanno presa affatto bene

La ventiduesima edizione di Amici si è conclusa ieri sera poco dopo la mezzanotte, con la vittoria di Mattia Zenzola. Il ballerino latinista si è imposto sulla favorita della vigilia, Angelina Mango, arrivata seconda. Terzo posto per Wax e quarto per Isobel Kinnear. Una posizione, quella delle due giovanissime artiste, che non è piaciuta affatto al popolo dei social. Soprattutto su Twitter, in molti si sono scagliati contro la fanbase del ballerino, rea di averlo fatto vincere solo per un aspetto estetico, più che le reali qualità artistiche.

È Mattia Zenzola il vincitore della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino di latino americano ha sbaragliato i compagni, battendo nella sfida finale colei che sui social era ritenuta la vincitrice annunciata da ormai lungo tempo, ovvero Angelina Mango, figlia dell’indimenticabile cantante omonimo e della voce dei Matia Bazar Laura Valente. Per il ballerino si trattava del secondo anno ad Amici, dopo che in seguito a un infortunio l’anno scorso aveva dovuto lasciare la scuola. Quest’anno è tornato, deciso ad arrivare fino alla fine, e così è stato, proprio come accaduto a un suo collega anni prima, Andreas Muller. Un parallelismo che ha fatto storcere il naso a molti, sui social, in particolare su Twitter.

Si è conclusa verso la mezzanotte e mezza la ventiduesima edizione di Amici, il talent ideato da Maria De Filippi e ormai in onda da più di vent’anni, trampolino di lancio per artisti come Emma Marrone, Elodie, Alessandra Amoroso e Sangiovanni. Ad aggiudicarsi la vittoria e poter alzare l’agognata coppa, il ballerino latinista 19enne Mattia Zenzola.

Il ragazzo ha battuto Isobel Kinnear, arrivata quarta, il rapper Wax e la cantante Angelina Mango. Zenzola ha potuto contare su una fanbase molto forte, che grazie al televoto, unico metodo di votazione di ieri sera, lo ha visto trionfare.

Mattia si è aggiudicato così 150.000 euro in gettoni d’oro, oltre al premio dato a tutti i finalisti dallo sponsor Marlù, corrispondente ad altri 7.000 euro. La sua vittoria, tuttavia, non è stata presa bene da tutto il popolo dei social, anzi. In molti, in particolare su Twitter, si sono lamentati proprio per una vittoria che ha avuto a che fare più, stando ai critici, alla bellezza oggettiva del 19enne, più che al suo talento.

Gli utenti del social hanno parlato di un “furto“, ricordando quanto accaduto ad Elodie e Annalisa, arrivate seconde alle spalle di due ragazzi, ed ora tra le artiste italiane più in voga. Tanti si sono augurati proprio che ciò possa accadere anche per Angelina e Isobel, a cui sono andati rispettivamente il premio delle radio e della critica e ben tre proposte lavorative.

A non andare giù, inoltre, anche il fatto che in quanto al secondo anno di partecipazione al talent, a causa dell’infortunio che lo colpì nel 2022, Mattia abbia avuto la possibilità di farsi conoscere maggiormente, aumentando il suo seguito sui social, come accaduto ad Andreas Muller, vincitore dell’edizione nel 2017, a cui il destino riservò un percorso identico.

Chi è Matttia Zenzola, il ballerino di latino americano vincitore di Amici 2023

Non che Mattia non abbia talento, visto e considerato come a soli 19 anni possa già vantare un curriculum di tutto rispetto, e ieri sera ha anche ottenuto ben due proposte di lavoro. Classe 2004, di Bari, Zenzola ha iniziato ad appassionarsi al ballo in tenera età, grazie alla madre insegnante di zumba.

Entra quindi molto giovane nella crew del coreografo e ballerino colombiano e inventore della disciplina Alberto Perez. Nel 2017, inoltre, ha preso parte ai campionati del mondo di latino americano a Bucarest, classificandosi primo ai FIDS italiani.

L’anno scorso la decisione di prendere parte al talent di Canale 5, superando i casting ed entrando nella squadra di Raimondo Todaro. Sfortunatamente, a poche settimane dal Serale, un infortunio gli impedisce di proseguire, ma l’ex maestro di Ballando con le Stelle gli promette di tenergli un banco per l’edizione 2023, come poi è successo.

Nella scuola, durante questi mesi, Zenzola ha stretto un rapporto di complicità con Maddalena Svevi, ma poi i due ragazzi si sono lasciati, con la ligure intenzionata a concentrarsi sul ballo e poi uscita nel corso della semifinale.