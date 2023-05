Djokovic chiaro su Federer e Nadal: “È impossibile essere amici”

Non può esserci amicizia con Federer e Nadal: queste le parole di Djokovic in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

Novak Djokovic ha affermato che l’amicizia con i suoi rivali, Rafa Nadal e Roger Federer, è praticamente impossibile. Tuttavia, ha espresso un profondo rispetto per il loro talento e ha ammesso di essere stato – in qualche modo – influenzato da loro nella sua carriera. Ha riferito, in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, che la sua gratitudine verso Nadal e Federer durerà per sempre. Ha dichiarato che Nadal è diventato parte della sua vita e che ha trascorso molto tempo, più di quello che ha dedicato alla madre.

Djokovic: con Nadal e Federer non può esserci amicizia

Novak Djokovic, uno dei tennisti più talentosi degli ultimi anni, è noto per la sua schiettezza e sincerità, anche quando si tratta di parlare delle relazioni con i suoi rivali più acerrimi, come Federer e Nadal.

In un’intervista al Corriere della Sera, Djokovic ha sottolineato come l’amicizia vera tra rivali sia impossibile, nonostante l’enorme rispetto che nutre per entrambi i campioni.

Secondo il tennista serbo, il rapporto tra loro è stato sempre caratterizzato dalla sana competizione, dal rispetto reciproco e dall’ammirazione per le capacità sportive dell’altro, elementi che hanno contribuito alla crescita professionale di tutti e tre.

Anche se l’amicizia è fuori dalla loro portata, Djokovic ha manifestato gratitudine nei confronti di Federer e Nadal, riconoscendo il ruolo fondamentale che hanno avuto nella sua evoluzione come tennista e come persona.

Grande rispetto per i suoi rivali