L’Iran sta tentando di migliorare i rapporti con l’Egitto dopo aver firmato un accordo, mediato dalla Cina, per ridurre le tensioni con l’Arabia Saudita. Secondo il parlamentare iraniano Fada-Hossein Maleki, membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, sono in corso colloqui regolari in Iraq per rafforzare i legami tra i due paesi. Inoltre, ci sono state notizie recenti che funzionari iraniani ed egiziani si sono incontrati in Oman per dei colloqui.

Maleki ha affermato che il ripristino dei rapporti tra Iran ed Egitto è molto importante e che nel prossimo futuro si assisterà all’apertura di ambasciate in entrambi i Paesi. Il regime di Raisi sta compiendo un percorso di disgelo diplomatico in Medio Oriente, che ha visto la Cina mediare nel ripristino delle relazioni bilaterali tra autorità iraniane e saudite.

Il riavvicinamento diplomatico tra Iran e Egitto

Il parlamentare iraniano Maleki ha affermato che il ripristino dei rapporti tra Iran ed Egitto è molto importante e che nel prossimo futuro si assisterà all’apertura di ambasciate in entrambi i Paesi. Attualmente, l’Egitto ha solo incaricati d’affari che gestiscono le missioni, non propri ambasciatori. Maleki ha anche dichiarato che il presidente iraniano Raisi si incontrerà con il presidente egiziano El-Sisi dopo il ristabilimento dei rapporti tra i due paesi. Anche il ministro degli Esteri iraniano Amir-Abdollahian ha espresso il desiderio di migliorare le relazioni con l’Egitto, dichiarando che Teheran ha sempre accolto con favore il miglioramento dei rapporti bilaterali.

Effettivamente, la storia delle relazioni tra Iran ed Egitto è stata altalenante sin dalla caduta dello Scià nel 1979, che ha portato alla rivoluzione islamica in Iran. Le relazioni tra i due paesi sono state tese soprattutto a causa dell’adesione dell’Egitto al blocco arabo-sunnita guidato dall’Arabia Saudita e della sua decisione di ospitare lo Scià in esilio.

La morte dello Scià in Egitto e il conseguente deterioramento delle relazioni bilaterali hanno anche portato all’interruzione dei legami diplomatici tra i due paesi dal 1980 fino al 2011, quando l’Egitto ha riaperto la sua ambasciata a Teheran. Tuttavia fino ad ora le relazioni sono rimaste delicate a causa delle divergenze politiche e strategiche tra i due paesi.

L’ iran ha intitolato una strada a Khaled Eslamboli, l’uomo che ha assassinato il presidente egiziano Sadat nel 1981, ma il nome della strada è stato successivamente cambiato in seguito alla ripresa dei legami con l’Arabia Saudita, come parte di un’ulteriore estensione del riavvicinamento regionale. Le relazioni tra Iran ed Egitto hanno iniziato a migliorare dopo le dimissioni del presidente Hosni Mubarak nel 2011.

Nell’aprile del 2012, l’Iran ha nominato un ambasciatore in Egitto, poco prima della visita del presidente egiziano dell’epoca, Mohamed Morsi in Iran. Tuttavia, le tensioni tra Iran, Arabia Saudita e le nazioni occidentali alleate sono rimaste un ostacolo per il pieno ripristino delle relazioni bilaterali.

Recentemente l’Iran e l’Arabia Saudita hanno raggiunto un accordo per porre fine alla spaccatura diplomatica durata sette anni, e che il nuovo ambasciatore saudita a Teheran è stato presentato durante la visita del ministro dell’Economia iraniano in Arabia Saudita. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha accolto con favore la distensione tra Teheran e Riyadh e ha sottolineato l’importanza delle relazioni tra Iran ed Egitto nella regione, affermando che la sinergia tra i due paesi è necessaria.

Anche un ex diplomatico iraniano in Egitto, Joudaki ha recentemente suggerito che l’Iran potrebbe adottare un approccio più pragmatico nella sua politica estera per risolvere l’impasse di lunga data nelle relazioni con l’Egitto. Il diplomatico ha osservato che una recente tendenza a cambiare decine di nomi di strade a Teheran potrebbe essere un segnale di questa nuova direzione politica.

Il media affiliato al Qatar Al-Arabi Al-Jadeed ha riportato che l’Iran e l’Egitto avevano concordato una graduale espansione delle relazioni bilaterali, nonché il coordinamento sulla situazione nella Striscia di Gaza e in Siria. Il quotidiano ha anche riferito che funzionari dell’intelligence egiziana e iraniana si sono incontrati, durante il quale l’Egitto ha avvertito l’Iran di non prendere di mira gli israeliani sul suo territorio.

Questi sviluppi suggeriscono una maggiore cooperazione tra i due paesi, anche se le tensioni regionali e le divergenze politiche rimangono ancora un ostacolo per il pieno ripristino delle relazioni bilaterali.

Teheran approfondisce la collaborazione anche con Mosca

Secondo i media locali iraniani, il vice primo ministro russo Alexander Novak visiterà la Repubblica islamica dell’Iran il 16 maggio. Durante la sua visita di due giorni, il politico avrà incontri con il ministro del petrolio iraniano Javad Owji e il governatore della banca centrale Mohammad-Reza Farzin. Parteciperà anche alla 27a edizione dell’Esposizione internazionale del petrolio, del gas e della petrolchimica che si aprirà a Teheran il 17 maggio. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulla delegazione russa o sugli argomenti del prossimo ordine del giorno.

Il viceministro Asadzadeh ha annunciato il 25 aprile che il vice primo ministro russo Alexander Novak e la governatrice della banca centrale russa Elvira Nabiullina avrebbero visitato l’Iran a maggio per accordi commerciali ed economici. Questa visita si inserisce in un quadro di rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Iran e Russia, in un momento di crescente tensione tra Iran e Stati Uniti.

Nel settembre 2020, con l’interrompersi dei colloqui sul nucleare con l’Iran e l’invasione russa dell’Ucraina, Stati Uniti ed Europa hanno imposto ulteriori sanzioni alle entità iraniane e russe. In questo contesto Iran e Russia hanno ampliato i loro legami, con la firma a luglio 2020 di un memorandum d’intesa del valore di 40 miliardi di dollari tra la National Iranian Oil Company (NIOC) e la compagnia di gas Gazprom. L’accordo è stato firmato dagli amministratori delegati delle due società il giorno in cui il presidente russo Putin è arrivato a Teheran per un vertice con le sue controparti iraniane e turche.

Il memorandum d’intesa del valore di 40 miliardi di dollari firmato tra la National Iranian Oil Company e la compagnia di gas russa Gazprom prevedeva numerosi progetti, come l’espansione dei giacimenti di gas di Kish e North Pars, il miglioramento del giacimento di South Pars, ma anche lo sviluppo di sei nuovi giacimenti petroliferi, l’aumento degli scambi di gas e prodotti, il completamento di vari progetti di gas naturale liquefatto GNL e la creazione di esportazioni di gas attraverso oleodotti, solo per citare alcuni esempi. Questi progetti mirano a rafforzare la cooperazione energetica tra i due paesi e a sviluppare nuove opportunità di investimento, tentando di dipendere sempre meno dall’Occidente.