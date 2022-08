L’episodio si è registrato in una Rsa di Torrazze Piemonte, provincia di Torino. La figlia dell’anziana si è accorta dell’errore solo nella camera mortuaria, quando si è accorta che nella bara c’era la vicina di letto della madre.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri di San Mauro Torinese, mentre la Procura di Ivrea ha disposto ulteriori accertamenti.

La figlia dell’anziana data per morta ha assicurato che non si muoverà per vie legali.

