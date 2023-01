“1,5€ euro ad ogni prelievo”, Bancomat: quando potrebbe cambiare tutto

1,5 euro per ogni prelievo bancomat e sono cambiati totalmente i prezzi delle commissioni. Ecco di cosa stiamo parlando.

Ci sono delle novità interessanti che potrebbero mettere l’accento su alcune azioni che svolgiamo ogni giorno senza accorgene. La commissione di ben 1,50 euro per ogni prelievo bancomat potrebbe non essere accolta nel migliore dei modi, per questo motivo i cittadini italiani stanno storcendo il naso dinanzi a questa notizia. Proviamo a fare chiarezza in merito? La lotta all’evasione fiscale costerà più del dovuto?

Bancomat: sono efficienti per l’evasione fiscale?

L’Italia è il Paese che sta combattendo in ogni modo contro l’evasione fiscale. Per fare questo ha adottato una serie di sistemi che possono portare ad usare meno contanti e tracciare ogni tipo di acquisto.

Il futuro è sicuramente ricco di carte di credito e carte di pagamento, con uno smartphone che potrà pagare direttamente il conto e farsi recapitare la fattura direttamente sulla mail.

Non è tutto, per prelevare è necessario recarsi al Bancomat e questi stanno iniziando ad alzare notevolmente il prezzo della commissione per ogni tipo di servizio erogato. Ci sono novità interessanti che devono essere conosciute e comprese.

Sino a 1,50 euro di commissioni per i prelievi: le novità

L’amministratore delegato dell’azienda Bancomat SpA – Alessandro Zollo – ha evidenziato che la situazione sta pian piano cambiando anche per quanto riguarda i prelievi del bancomat. Il prezzo delle commissioni, ad oggi molto alto, potrebbe essere ribassato nei prossimi mesi così che il credito delle carte non si svuoti dopo un semplice prelievo.

Alessandro Zollo afferma:

“È evidente che questo tipo di modello non sia trasparente per il consumatore e non incentivi lo sviluppo della rete che potrebbe fornire altri servizi oltre che il prelievo contante, cioè il pagamento delle bollette e i servizi di PagoPa”

Per questo motivo propone un costo di 1,5 per tutti i clienti che effettuano un prelievo da una banca di cui non si è titolari di conto corrente. È una via di mezzo interessante che mette d’accordo non solo i clienti ma anche i titolari delle banche:

“con la visualizzazione preliminare della commissione attraverso un’ applicazione che ti localizza anche gli Atm meno costosi”.

L’amministratore delegato vorrebbe inoltre fare in modo che si possa prelevare anche da altre parti, come supermercati o punti vendita sino ai bar e tabaccherie con circuiti dedicati al gioco del lotto. Tutti questi strumenti sono importanti per il cliente al fine di agevolarlo nel prelievo, facendogli pagare solo una commissione minima ma con l’opportunità di avere a disposizione contanti ovunque.

Inoltre è importante creare ogni tipo di barriera contro l’evasione fiscale che sta oramai dilagando in ogni modo possibile. Ricapitolando, 1,50 euro per ogni prelievo che non sia nella banca dove si ha il conto così che tutti si sentano liberi di prelevare e certificare la loro azione.