Acqua dell’asciugatrice, buttarla è uno sbaglio: i metodo geniali per riutilizzarla in casa

Come riutilizzi l’acqua dell’asciugatrice che si forma al suo interno? Aspetta a buttarla: ti tornerà utilissima per la casa.

Se anche tu hai una asciugatrice, non buttare l’acqua che trovi al suo interno! Esistono tanti modi super geniali per riutilizzarla. La tua casa ti ringrazierà. Ecco i segreti che devi necessariamente conoscere.

L’elettrodomestico indispensabile in ogni casa

Per quanto si possa definire un elettrodomestico costoso, l’asciugatrice è sicuramente tra gli “accessori” più moderni ed innovativi che quasi mai manca in una casa. Se c’è qualcuno che non la utilizza o non la acquista, è semplicemente per far fronte al caro energia.

Certo, in un periodo economico particolare come quello nel quale ci ritroviamo a vivere, tenere in funzione un elettrodomestico come l’asciugatrice, che consuma tanti kilowatt, è un problema.

Tuttavia, la tecnologia viene ancora una volta in nostro soccorso. Le nuove asciugatrici hanno classi energetiche convenienti che consentono un consumo limitato e quindi un risparmio anche in bolletta a fine mese.

Per alcune donne, al pari della lavatrice, l’asciugatrice è indispensabile e d’inverno in particolare non ne possono fare a meno. Hai mai notato l’acqua che si conserva all’interno di questo elettrodomestico? Cosa ne fai? Se di solito la butti, la prossima volta aspetta prima di gettarla: puoi riutilizzarla in tanti modi super geniali, soprattutto per la tua casa.

Come riutilizzare l’acqua dell’asciugatrice

Si possono trovare tanti difetti all’asciugatrice: deteriora i vestiti, consuma molta energia, non li asciuga mai completamente. Eppure è una salvezza, soprattutto d’inverno, quando piove o c’è vento e l’asciugatura dei panni sembra quasi impossibile da realizzare.

Se per alcune donne è un elettrodomestico di cui poter fare almeno, per altre invece è indispensabile. Se sei parte di quella numerosa schiera di donne che utilizza l’asciugatrice e che considera questo elettrodomestico come salvavita, continua a leggere allora questo articolo perché ti stiamo per rivelare alcuni trucchetti super geniali di cui non conoscevi l’esistenza.

Che cosa ne fai solitamente dell’acqua che si forma all’interno della tua asciugatrice? Probabilmente la getterai via. La prossima volta aspetta prima di farlo, però. Sai che puoi riutilizzare l’acqua in maniera intelligente?

Essa ti tornerà super utile per la tua casa. Ti suggeriamo alcuni trucchetti che si riveleranno davvero straordinari e che ti faranno risparmiare soldi e tempo. Ti stai chiedendo come puoi riutilizzare l’acqua dell’asciugatrice? Detto fatto.

Il primo metodo è per esempio sciacquare i tuoi sanitari. L’acqua dell’asciugatrice è priva di calcare, se la aggiungi a 150 g di acido citrico, creerai una soluzione super efficace per rimuovere gli aloni gialli che di solito si trovano all’interno del WC.

Ti basta solo vaporizzare il liquido ottenuto e lasciarlo agire per un po’ di tempo. Nell’arco di alcuni minuti puoi goderti dei sanitari nuovi come fossero appena comprati. Sai che l’acqua dell’asciugatrice la puoi utilizzare anche per le piante?

Anziché buttarla, innaffia i tuoi piccoli polmoni verdi: cresceranno sani e rigogliosi dato che l’acqua è super pulita! Se poi hai una catasta di panni da stirare, con l’acqua dell’asciugatrice puoi riempire il tuo ferro da stiro.

Si tratta pur sempre di acqua distillata che non ti macchierà i panni, anzi! Ti farà risparmiare poi davvero tanto tempo questo metodo, oltre che il denaro perché eviterai così di comprare acqua demineralizzata che costa un pochino.

I metodi geniali per risultati straordinari

Puoi utilizzare l’acqua dell’asciugatrice anche per lavare a mano i tuoi capi o per pulire le componenti del tuo elettrodomestico di fiducia, la lavatrice. Inseriscine una porzione, per esempio, all’interno del cestello: in questo modo risparmierai anche sull’acqua che si utilizza per il bucato e dato che essa è priva di calcare, i tuoi panni saranno più puliti e profumati del solito.

Se invece vuoi procedere con il lavaggio a mano, dovrai versare l’acqua ricavata dall’asciugatrice in una bacinella e metterci all’interno i tuoi panni in ammollo. Utilizza poi dei saponi delicati come quello di Marsiglia oppure ingredienti naturali come il bicarbonato di sodio e l’aceto bianco.

Ti diamo anche un’altra soluzione: puoi lavare addirittura i capelli con l’acqua dell’asciugatrice! Risciacqua per esempio la tua chioma per eliminare i residui di shampoo e vedrai che risultati straordinari.

Ancora, l’acqua che si ricava dall’asciugatrice è perfetta pure per lavare i pavimenti e per deumidificare l’aria mettendola per esempio all’interno dei classici deumidificatori da attaccare ai termosifoni. Per avere un ambiente profumato, puoi versare all’interno anche alcune gocce di oli essenziali e vedrai che risultato straordinario!

Visto come può tornarti utile l’acqua dell’asciugatrice? Conoscevi queste tecniche? Sicuramente ti abbiamo aperto la mente. Da oggi potrai farne buon uso: con tutti questi sistemi, risparmierai tanti soldi, tanto tempo e, cosa ancora più importante, aiuterai anche l’ambiente a rimanere più pulito.

Tantissime le persone che si cimentano in questi esperimenti, curiose di scoprire come effettivamente l’acqua dell’asciugatrice possa portare benefici alla propria casa.

Testa anche tu questi trucchetti, siamo sicuri che non te ne pentirai. Al contrario, il tuo portafoglio ti ringrazierà e chiaramente anche la tua casa che con l’acqua priva di calcare e super pulita, sarà splendente.