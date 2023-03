Accordo commerciale tra Ue e Usa, von der Leyen incontra Biden

In programma per oggi l’incontro tra Ursula von der Leyen. Presidente della Commissione Europea, e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Tra i temi che verranno trattati, l’accordo commerciale tra Ue e Usa.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà oggi, 10 marzo 2023, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, arrivata negli Usa in queste ore.

I due leader si incontreranno per discutere di diversi temi importanti, delle questioni necessarie per la strategie da prendere in considerazione in futuro: Ucraina, tecnologie sostenibili e gli accordi commerciali tra Ue e Usa.

Il vertice tra Joe Biden e Ursula von der Leyen: i temi

Oggi Joe Biden accoglierà la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, per allentare le tensioni create dal governo Trump con l’Ue per quanto riguarda gli accordi commerciali con gli Usa.

Arrivata a Washington, la von der Leyen incontrerà il Presidente Usa, nel tentativo proprio di ridurre i disaccordi sul commercio, mantenendo una strategia unica per raggiungere un’economia sempre più green nel mondo.

Un alto funzionario dell’amministrazione Usa, in riunione con un ristretto gruppo di giornalisti, ha dichiarato:

“Il presidente intende riaffermare l’importanza dei rapporti tra Usa e Ue”

Questo nuovo incontro con Ursula von der Leyen è uno dei tanti che Joe Biden ha tenuto nelle ultime settimane con i leader europei, anche in occasione dell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.

Andiamo a vedere nello specifico su cosa verterà questo incontro così importante, tutti i temi di cui i due leader discuteranno per trovare strategie comuni.

I temi che tratteranno i due leader

Come abbiamo detto, la Presidente della Commissione Europea è arrivata negli Usa per discutere con Biden di alcuni temi molto importanti.

All’ordine del giorno, gli accordi commerciali tra Ue e Usa per quanto riguarda l’Inflation Reduction Act, ovvero la politica industriale degli Stati Uniti che promuove gli investimenti nell’energia pulita, sulla quale l’Ue ha qualche rimostranza.

L’IRA, infatti, promette agevolazioni fiscali alle aziende che producono tecnologia per l’energia pulita, come veicoli elettrici e batterie, ma solo se le loro operazioni si trovano sul suolo statunitense.

I leader europei hanno paura che le aziende Ue andranno via dall’Europa, per poter incassare queste agevolazioni fiscali, ecco perché la von der Leyen vuole discutere del tema, evitando un esodo verso gli Stati Uniti d’America da parte delle aziende.

I due Presidenti parleranno anche della questione Ucraina, alla quale entrambi danno pieno sostegno, con sanzioni molto dure contro la Russia di Putin.

Grande preoccupazione per l’effetto di queste ultime, che non sembrano avere presa sul governo russo, che non sembra voler cessare il fuoco.

Un altro problema di cui discutere è la Cina: si ritiene, infatti, che la Nazione asiatica stia aiutando la Russia nel conflitto ucraino.

Inoltre, sono state segnalate diverse azioni di spionaggio contro l’Europa e anche negli Usa.

In questo vertice tra Biden e von der Leyen probabilmente si prenderanno in considerazione sanzioni anche verso la Cina, a meno che non farà un passo indietro nel suo appoggio verso la Russia.