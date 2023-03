José Mourinho, salvato la scorsa giornata per la partita della sua Roma contro la Juventus, non siederà in panchina contro il Sassuolo, ma soprattutto per l’attesissimo derby contro la Lazio. La Corte sportiva d’appello, infatti, ha respinto il ricorso presentato dalla società giallorossa per le due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo allo Special One, espulso nel match contro la Cremonese.

Dopo la sospensione disposta sabato scorso perché in atto un’indagine della Procura federale sul diverbio con il quarto uomo Marco Serra, che giovedì è stato deferito, arriva la mazzata per Mourinho che tornerà a guidare la Roma nella sfida interna, dopo la pausa per le Nazionali, contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

