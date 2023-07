Acqua del condizionatore, non buttarla: vale oro riutilizzata in questa maniera

Acqua del condizionatore, riutilizzata in questo modo può tornarti davvero utile, vale oro. Non buttarla mai. Ecco tutte le situazioni in cui puoi servirtene.

Ecco perché in tanti non buttano l’acqua del condizionatore. Non immagini in quanti modi può tornarti utile. Con le tecniche che ti mostriamo, non solo non sprechi questa risorsa preziosissima ma ottieni anche dei benefici.

Acqua del climatizzatore, ecco perché è una risorsa preziosa

L’estate è arrivata e le alte temperature ci obbligano in alcune giornate a tenere h24 i condizionatori accesi. Saprai benissimo che queste macchine hanno un tubo di scarico attraverso il quale espellere l’acqua in eccesso che si forma per il principio di evaporazione e condensazione.

L’acqua è un dono prezioso, un bene dal valore inestimabile ma troppo spesso dato per scontato. Non immagini quanti litri di acqua sprechiamo quotidianamente. Sai per esempio, che quando laviamo i denti e lasciamo il rubinetto aperto stiamo buttando 8 litri di acqua al minuto? Per non parlare poi di quando facciamo la doccia: per ogni minuto in cui il soffione eroga acqua consumiamo almeno 16 litri.

Pensare che nel mondo esistono ancora città e continenti in cui l’acqua è scarsamente reperibile dovrebbe indurci sicuramente a evitare, nel nostro piccolo, di sprecarla il meno possibile. Per esempio, sai che l’acqua del condizionatore la puoi riutilizzare in tanti modi diversi? Ti diamo alcune idee.

Acqua del condizionatore riutilizzata in maniera intelligente

Ti sei mai chiesto perché i condizionatori producono l’acqua? L’aria condizionata funziona per mezzo di meccanismi che si occupano del raffreddamento dell’aria. Due sono i processi che intervengono per la produzione di questo liquido: quello di condensazione e quello di evaporazione.

Quando accendiamo il condizionatore, esso è in grado di catturare l’umidità presente nell’ambiente e di espellerla sotto forma di gocce d’acqua che vengono poi rilasciate nel tubo di scarico e raccolte in damigiane latta, vetro o boccioni di plastica.

Quante volte anche tu hai raccolto l’acqua generata dal condizionatore e l’hai buttata? Non farlo più. Di seguito, ti suggeriamo alcune idee che ti consentiranno di riutilizzare al meglio l’acqua del condizionatore evitando così di sprecarla.

Se ti stai chiedendo se l’acqua generata dai condizionatori si può bere, la risposta è no. Assolutamente non dovresti mai farlo perché il liquido che viene generato da questa macchina non è potabile poiché contiene delle impurità causate dall’aria, soprattutto se in un ambiente domestico circolano insetti, pollini o se si fuma. L’acqua risentirà di questi elementi e sarà dunque impura.

Puoi riutilizzare però l’acqua del condizionatore per l’ambiente o per le pulizie domestiche. Generalmente, un condizionatore di nuova generazione, è in grado di produrre da 1 a 6 litri di acqua all’ora. Tuttavia, la produzione varia a seconda del grado di umidità presente nell’ambiente domestico. In una giornata si potrebbe arrivare a raccogliere anche dieci litri di acqua .

I professori di una università colombiana hanno eseguito delle analisi sull’acqua prodotta dai climatizzatori. I loro studi hanno portato a questi risultati: sebbene non sia potabile, l’acqua generata dal condizionatore presenta delle caratteristiche chimiche e fisiche che ne consentono il riutilizzo domestico.

Per esempio, con quest’acqua si possono innaffiare le piante che hai sul balcone, sul terrazzo o anche nell’orto o giardino. Puoi stare tranquillo che la loro crescita non subirà danni o arresti. Sicuramente, l’acqua del condizionatore è migliore di quella del rubinetto poiché priva di calcare.

Ancora, puoi utilizzare l’acqua del climatizzatore per pulire la tua casa. Attenzione però, non impiegarla per sciacquare le stoviglie, per pulire i pavimenti è invece perfetta. Ottima anche per la pulizia di finestre, bagni e vetri.

Con l’acqua del condizionatore puoi anche lavare la tua automobile o utilizzarla nel ferro da stiro: essa non contiene calcare, pertanto non lascerà macchie sui vestiti né ostruirà il nostro ferro da stiro.

Come puoi leggere sono davvero tantissime le idee per riutilizzare l’acqua del condizionatore. Così facendo non sprechi una risorsa preziosissima ma trai ugualmente da essa tanti vantaggi.