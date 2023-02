Passa il ferro da stiro sulla carta da forno, la tattica segreta di ogni nonna

Le nonne insegnano sempre qualcosa di nuovo, come passare il ferro da stiro sulla carta da forno: quello che succede è incredibile.

I metodi delle nonne sono sempre innovativi e in un mondo tecnologicamente avanzato, come questo attuale, fa sempre piacere scoprire dei trucchi antichi. I rimedi naturali incontrano la saggezza, con un pizzico di esperienza per arrivare a raggiungere un obiettivo in pochi passi. Questo del ferro da stiro sulla carta forno è un metodo utile, ma poco conosciuto: una volta provato non si potrà più tornare indietro.

Perché passare il ferro da stiro sulla carta forno?

Il ferro da stiro sulla carta da forno sembra essere un gesto particolare e strano, invece le nonne lo fanno sempre tramandando questo metodo a tutti. Oggi il web riesce a raggiungere molte più persone, così da poter imparare i trucchi del mestiere utilizzando solo ingredienti a portata di mano.

L’occorrente è il seguente:

Un ferro da stiro

Un foglio di carta forno

Sale fino

Come procedere? Prendere il ferro e lasciare che si riscaldi ad alte temperature. Nel frattempo versare il sale direttamente sulla carta forno.

Una volta che l’elettrodomestico ha raggiunto la temperatura desiderata, passare la piastra con movimenti in avanti e indietro sul sale e sulla carta forno. Procedere sino a quando la piastra non sarà nuovamente liscia e priva di bruciature e/o calcare.

Piastra sporca: quali sono le cause e come prevenire?

Questo è un metodo veloce ed economico per pulire la piastra del ferro da stiro, eliminando tutte le tracce di calcare e di bruciato che man mano si sviluppano con il suo uso. Una piastra sporca non lascia far funzionare bene il ferro da stiro, lasciando i capi macchiati durante la stiratura o dopo un lavaggio.

La durezza dell’acqua o le alte temperature, portano il ferro da stiro ad accumulare calcare e anche bruciature lungo la piastra. È possibile evitarlo?

Il metodo di cui sopra è antico, economico e molto facile adatto ad ogni tipo di ferro per stirare. Si può usare una volta alla settimana, anche quando la piastra non è completamente sporca o bruciata, al fine di prevenire e contrastare questo fenomeno.

Queste bruciature si evitano cercando di comprendere quali siano le impostazioni adatte, tessuto dopo tessuto. Stesso discorso per il calcare, cercando di evitare acque dure provenienti dal rubinetto di casa e optando per dei prodotti ecologici studiati appositamente per il ferro da stiro.

Se il ferro ha una piastra pulita lavora molto meglio, con i capi che saranno stirati in poco tempo e mai macchiati. Attenzione anche alle tempistiche, infatti le bruciature si possono manifestare a seguito di una pressione maggiore del ferro sul capo di abbigliamento (soprattutto sui tessuti più duri).

Stesso discorso per il calcare, sul ferro da stiro a vapore potrebbe manifestarsi maggiormente soprattutto se si tende a farne fuoriuscire “troppo”. Con il metodo della carta da forno e sale, la piastra sarà come nuova.