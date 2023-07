Wanda Nara si sfoga su Instagram: le dichiarazioni sulla presunta malattia

Wanda Nara risponde dopo la fuga di notizie che aveva riguardato una presunta malattia. La moglie di Mauro Icardi risponde, come al solito, sui social.

I media argentini avevano parlato di Leucemia, adesso la showgirl irrompe sui social per fare chiarezza e rispondere ai rumors, ma soprattutto a detta di Wanda Nara proteggere i figli dalle notizie: “Diagnosi dai giornalisti”. La moglie di Mauro Icardi era stata ricoverata per degli accertamenti, ma sul suo profilo Instagram ha adesso fatto il punto sulle sue reali condizioni. “Vi racconto come è andata“.

Wanda Nara su Instagram: “Vi racconto veramente cosa è successo”

Rotto il silenzio da parte di Wanda Nara sulla sua presunta malattia. Una questione trattata dai media sudamericani in un modo che, evidentemente, non è piaciuta alla showgirl sempre al centro dell’attenzione mediatica che sia Parigi, Buenos Aires o Milano quando Icardi militava tra le fila dell’Inter. Nara dopo essere stata ricoverata per accertamenti è stata travolta dalla fuga di notizie, e oggi ha deciso di prendere in mano la situazione intervento come è solita fare tramite i suoi canali social.

In un lunghissimo post la donna ha raccontato i suoi ultimi giorni, e come un’analisi di routine si sia tramutata nella scoperta di alcuni valori che non andavano bene. Una visita medica alla quale Wanda pare si sottoponga ogni anno: “Alcuni valori non sono andati bene e ho preso la decisione di farmi ricoverare per integrare con altri controlli che sono andati bene”. Poi la fuga di notizie, e i dolori addominali di cui si è parlato. Era stato Guillermo Lobo de La Nacion a parlare del caso, entrando nel dettaglio e addirittura raccontando di valori dei globuli bianchi alti e milza dilatata.

Nel post su Instagram Wanda ha detto di aver lasciato la clinica, e che adesso si sottoporrà ad ulteriori approfondimenti, dicendo ancora di avere la volontà di ottenere maggiori informazioni su lla situazione. Ma le sue paure, quelle riguardanti all’attesa dei risultati, Nara voleva nasconderle ai figli “da madre”: “Buongiorno a tutti” esordisce su Instagram. “Desidero parlare di quello che è successo, raccontare veramente quello che è successo. Come tutte le mamme ho cercato di nascondere le mie paure e le mie ansie ai miei figlio. Soprattutto perché non avevo una diagnosi accurata” si legge ancora su Instagram, accusando i giornalisti di aver dato diagnosi “che io non avevo”. “I miei figli hanno avuto una diagnosi da un giornalista” dice la moglie i Icardi, che sottolinea come non fossero passate nemmeno 24 ore.

Anche Maxi Lopez accanto alla famiglia

Su Instagram la donna spiega che avrebbe voluto fare sapere lei stessa ai familiari i dettagli della sua situazione: “Ai miei figli che hanno sempre scoperto tutto da me volevo dirlo io, questa non sarebbe stata l’eccezione. Volevo aspettare comunque e farlo con più risultati e studi“.

Dopo la fuga di notizie la donna ha postato una foto in compagnia dell’attuale marito, senza aggiungere nulla in didascalia se non una emoticon di un leone e di un cuore. Ma anche l’ex marito, Maxi Lopez – altro calciatore – è volato da Wanda per stare accanto ai figli che vivono da anni insieme alla nuova famiglia di Nara e Icardi.