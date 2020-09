Achille Lauro con tacchi e reggicalze per il video trasgressivo "Maleducata"

Il cantante e rapper Lauro De Marinis, meglio conosciuto come Achille Lauro, ha pubblicato sul proprio canale ufficiale di YouTube il video musicale di “Maleducata”, il brano che anticipa “1969 – Achille Idol Rebirth”, riedizione dell’album certificato Disco d’Oro, in uscita il 25 settembre.

Continua a leggere

Continua a leggere

All’interno della raccolta delle canzoni sarà presente “Me ne frego”, il singolo presentato al Festival di Sanremo 2020 e “Maledetto lunedì”. Inoltre, sarà inserita la ballata romantica “16 marzo’”, “Bam Bam Twist” e la riedizione di “C’est la vie” con la cantante romana Fiorella Mannoia.

Il video clip

Nel music video l’artista inneggia all’amore libero e in chiave moderna ripropone l’intramontabile slogan “Peace and Love”. Si possono notare, inoltre, numerosi richiami a “The Rocky Horror Picture Show”, nonché lo spettacolo teatrale di Richard O’Brien portato sul grande schermo nel 1975, per cui Lauro diventa un moderno Frank-N-Furter con tacchi alti, corsetto, reggicalze e sigaretta.

Continua a leggere

Continua a leggere

Leggi anche Ellen DeGeneres torna in tv dopo le accuse di razzismo

Per il regista del clip, Giulio Rosati, la voce e la personalità dell’artista di Verona sono un mix di una sensualità estrema, Rock ‘n’ Roll e libertà. Nel video, infatti, il tocco trasgressivo del cantante si percepisce anche grazie alla presenza di persone gender fluid, che rappresentano nel loro insieme tutte le forme del libero amore.