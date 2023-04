Da dove vengono i prodotti MD? Sarebbero proprio queste le aziende in questione

Da dove vengono i prodotti MD? Oggi lo scopriamo insieme: proprio queste qua sarebbero le aziende che riforniscono una delle più grandi e apprezzate catene di supermercati italiani.

Ti sai ritrovato sicuramente anche tu a fare compere e acquisti in uno dei tantissimi punti vendita MD. I prodotti di questo supermercato sono di buona qualità e venduti a prezzi più che accessibili. Ma ti sei mai chiesto da dove davvero vengono i prodotti MD? Mistero svelato.

MD, il discount più amato dagli italiani

Sono ormai più di tre anni che l’Italia si ritrova coinvolta, suo malgrado, in una crisi economica mondiale che continua a mietere vittime. Non si contano più le famiglie italiane e i giovani in protesta per via degli aumenti assurdi e ingiustificati che rendono la vita quotidiana una sfida alla sopravvivenza.

Il caro benzina e il caro energia poi, hanno costretto tutti ad adottare stratagemmi e strategie per cercare di risparmiare il più possibile evitando di arrivare a fine mese in evidenti difficoltà economiche.

Anche i beni di prima necessità come pane, pasta e verdura sono arrivati a costare tantissimo, limitando così gli italiani anche sul fronte spesa. Per fortuna che esistono i discount.

Questi supermercati rappresentano, soprattutto oggi, una salvezza per tante famiglie. La possibilità di acquistare prodotti di buona qualità a prezzi più che contenuti è una risposta al caro alimenti che ha portato a un aumento sproporzionato anche di beni di prima necessità che un tempo erano super economici.

Tra i discount più amati dagli italiani c’è anche l’MD. Questa catena di supermercati completamente made in Italy, nasce nel 1994 per volere dell’imprenditore Patrizio Podini. Ad oggi conta più di 800 punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale e oltre 9000 dipendenti.

Il primo punto vendita apre nel lontano 1995 a Mugnano di Napoli espandendosi poi nel giro di poco tempo in buona parte delle regioni meridionali dell’Italia. Oggi è tra le catene di supermercati che registrano un fatturato annuo altissimo.

Il suo fondatore, Podini, ha scelto personalmente un personaggio noto della televisione italiana, Antonella Clerici, per sponsorizzare ancor più il marchio che ormai ha una fama sensazionale.

In un supermercato MD è possibile trovare ogni genere di prodotti: da quelli alimentari a quelli elettronici a quelli casalinghi. Secondo alcune statistiche, sono tantissime le famiglie italiane che si ritengono soddisfatti di fare compere presso i punti vendita di questa catena italiana per via dei prodotti di ottima qualità venduti a prezzi più che convenienti.

Forse anche tu farai spesso acquisti presso l’MD, riempiendo la tua dispensa con alimenti e non solo, provenienti dagli scaffali di questo supermercato. Ma ti sei mai chiesto da dove vengono i prodotti MD? Oggi sveliamo il mistero.

Da dove vengono i prodotti MD

Le famiglie italiane da anni acquistano generi alimentari e non solo presso famosi discount che consentono di fare provviste a prezzi contenuti.

Tra i supermercati italiani maggiormente frequentati dagli italiani c’è anche l’MD. Questo marchio raggruppa dal 1995 alcuni dei piccoli e medi supermercati un tempo dislocati da Nord a Sud dello stivale.

Tantissimi i prodotti che si possono trovare sugli scaffali dei supermercati MD, alcuni poi, soprattutto nel periodo delle offerte, a prezzi davvero competitivi.

Se è vero che in qualsiasi punto vendita MD si possono oggi trovare alimenti e non solo, di marche famose ma anche di aziende private, quasi nessun compratore conosce davvero la provenienza di ciò che porta a casa.

Tu per esempio, sai da dove vengono i prodotti MD? Oggi lo scopriamo. La maggior parte delle persone, ancora oggi, diffida dal fare acquisti nei grandi discount per via di un’idea del tutto erronea. Si continua ancora a credere che i prezzi bassi dei discount siano giustificabili con la scarsa qualità dei prodotti.

Non è assolutamente così. Sai che tutti i prodotti che trovi sugli scaffali dell’MD provengono da aziende famose non solo in Italia ma anche nel mondo? Ciò che cambia è la confezione che può apparire differente da quella dei grandi marchi.

Allora perché il prezzo è notevolmente più basso rispetto a prodotti super sponsorizzati con tanto di marchio in bella vista sulla confezione? La ragione è una: per via di alcune trattative commerciali stipulate con queste grandi aziende economiche che riforniscono supermercati di tutta Italia e di tutto il mondo.

Ti facciamo degli esempi. Hai visto quante caramelle, liquirizie e prodotti dolciari puoi acquistare all’MD? Ebbene, la maggior parte di essi sono prodotti dall’azienda La Giulia, come le caramelle alla Menta Zero Zuccheri della Fruitland che l’azienda sopra citata realizza per il marchio Chupa Chups. Ancora, le caramelle gommose Cammy, sono prodotte dalla famosa azienda italiana Italgum.

Invece, patatine e altri snack salati li produce l’azienda Preziosi Food con sede a Potenza mentre la verdura arriva da aziende dislocate lungo la Piana del Sele: la rucola da 400 grammi la produce per esempio la ditta OrtoRomi.

Latte e prodotti da esso derivati, arrivano invece dall’azienda Sterilgarda. Il buonissimo formaggio grattugiato invece proviene dall’Emilia Romagna e lo produce l’azienda Nuova Castelli. Insomma, come puoi ben vedere, discount non è sinonimo di scarsa qualità e i prodotti dell’MD sono la testimonianza più evidente.