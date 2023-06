Acerra, bimba precipita dal balcone al terzo piano

By

Tragedia che ha avuto per protagonista una bimba di soli 5 anni. è accaduto ad Acerra, in provincia di Napoli. La piccola è precipitata dal balcone, al terzo piano ed è morta sul colpo.

Sono in corso le indagini per capire cosa sia esattamente successo, anche se dalle primissime ipotesi sembrerebbe essersi trattato di un tragico incidente.

Acerra, bimba precipita dal balcone

La piccola era a casa sua quando, all’improvviso, è precipitata dal balcone dell’appartamento, situato al terzo piano. È accaduto ad Acerra in provincia di Napoli. Stando a quanto appurato dai Carabinieri che sono intervenuti sul posto, la bambina, nel primo pomeriggio di ieri, è precipitata dal balcone di casa, probabilmente per essersi sporta troppo.

Dalle prime informazioni acquisite da chi sta indagando, la piccola soffriva di autismo e, molto probabilmente, si è trattato di un tragico incidente. Come dicevamo, infatti, si sarebbe sporta troppo ed è precipitata nel vuoto.

Nonostante siano stati immediatamente allertati i soccorsi del 118, quanto anche i Carabinieri, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Inutili sono stati i tentativi di soccorso dei medici: troppo gravi le ferite che ha riportato cadendo da quell’altezza ed in modo violento al suolo. La Procura di Nola ha disposto accertamenti e sul posto sono intervenuti anche il medico legale e il pubblico ministero di turno.

La bambina sarebbe caduta da un edificio di una corte interna, molto più alto rispetto a ciò che era intorno e di costruzione più recente, rispetto ai piani bassi che circondavano l’appartamento e la zona dove lei stessa abitava con la sua famiglia.

Forse si è sporta troppo ed ha perso l’equilibrio

I Carabinieri della locale stazione di Acerra stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e stanno ascoltando anche alcuni testimoni, per capire se qualcuno abbia visto qualcosa e chi sia stato a lanciare l’allarme quando ha visto la piccola caduta al suolo.

Ciò che chi sta indagando vuole chiarire è il perché la piccola fosse da sola vicino alla ringhiera del balcone e come abbia fatto a sporgersi troppo e a cadere, poi, al suolo, morendo sul colpo. La piccola si chiamava Alessia ed era da poco tornata dall’asilo, dove era stata prelevata dalla sua mamma.

Stando a quanto emerso dalle primissime indagini, l’ipotesi più accreditata è quella di un tragico incidente. Come dicevamo, la piccola era sul balcone di casa sua, e si sarebbe sporta troppo, perdendo l’equilibrio e cadendo poi al suolo, in modo violento. Troppo gravi i traumi riportati nella caduta tanto che, all’arrivo dei medici del pronto soccorso, gli stessi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina.

Ora i Carabinieri stanno ascoltando i familiari e tutti coloro che possono aver visto cosa sia successo, per avere un’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente.