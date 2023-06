Ginecologo brasiliano condannato a 277 anni per 21 stupri

Un ginecologo è stato condannato in Brasile per aver stuprato nel corso della sua carriera 21 donne, ora dovrà risarcirle.

Oltre a pagare circa 19mila euro a ciascuna a titolo di danni morali, Nicodemos Junior Estanislau Morais è stato condannato a un totale di 277 anni, due mesi e 19 giorni di carcere. Il ginecologo è stato ritenuto responsabile per i reati di stupro, abusi e molestie sessuali con frode.

Condannato un ginecologo in Brasile

Quando una donna si rivolge a un ginecologo pensa di avere davanti a sé un professionista che ascolterà le sue preoccupazioni e l’aiuterà a superare situazioni di salute che comportano imbarazzo. Purtroppo, dal Brasile ci arriva l’ennesima storia di un uomo che approfittando di una situazione di bisogno e del suo ruolo, abusa delle pazienti traendone vantaggi di tipo sessuale.

Non è una storia nuova ma il colpevole è stato assicurato alla giustizia. La notizia è stata riportata da Cnn Brasil, che ha riferito il nome del ginecologo, Nicodemos Junior Estanislau Morais. Nei suoi confronti le forze dell’ordine hanno condotto una lunga attività di indagine che ha portato al suo arresto nell’ottobre del 2021.

L’operazione è stata chiamata Sex Fraud e a condurla è stata la polizia civile di Goias. L’uomo, davanti alle prove schiaccianti e alle testimonianze delle vittime, 21 quelle che hanno avuto il coraggio di dire cosa accadeva in quello studio medico, ha negato ogni cosa.

Secondo le sue parole, i casi di queste donne erano così complessi da portarlo ad effettuare esami più approfonditi, quindi in poche parole ha cercato di spacciare il suo operato per una tecnica medica. Un modus operandi ben collaudato che ha ripetuto con diverse pazienti.

Le vittime hanno riferito che si sono lasciate convincere all’epoca, dei tecnicismi utilizzati dal ginecologo per spiegare cosa stava facendo, la stessa cosa ha tentato di fare durante l’interrogatorio. Questo, allo scopo di impressionare gli ascoltatori facendo uso non solo di nomi tecnici ma anche di possibilità mediche, un linguaggio professionale difficile da interpretare mentre invece è stato molto semplice per gli inquirenti riconoscere quello che è stato fatto alle donne.

Il magistrato non ha avuto dubbi nell’emettere la sentenza e anche se il dottore ha tentato di difendersi parlando di una tecnica di anamnesi più completa, è chiaro che si trattava di abusi veri e propri mascherati da improbabili metodi di esame. Anche chiedendo il parere di altri professionisti del settore, gli inquirenti hanno potuto confermare i loro sospetti su queste assurde tecniche.

Un caso analogo

Non è il primo caso del genere finito in Tribunale, nel 2010 successe una cosa simile, sempre in Brasile. Anche in quel caso un ginecologo venne condannato più o meno alla stessa pena per lo stupro di 39 pazienti.

Roger Abdelmassih contava nomi illustri dello sport e dello spettacolo fra le sue clienti ma ha rovinato il suo nome e la sua carriera per aver stuprato diverse donne mentre erano sotto l’effetto dell’anestesia. Il suo studio si trovava a San Paolo e il 66enne, molto conosciuto in zona e rinomato come professionista del settore, ha sempre negato le accuse.

Dopo la condanna a 278 anni di carcere, i suoi legali sono ricorsi all’appello. Le indagini su di lui erano cominciate l’anno precedente, quando una dipendente aveva avuto il coraggio di essere stata molestata. Dopo la sua testimonianza atre donne si erano fatte avanti raccontando quella che era ormai una cosa abitudinaria, alcune addirittura hanno raccontato più di un episodio.

Il medico abusava delle sue pazienti durante le visite, mentre erano sotto anestesia o nel corso di trattamenti per la fertilità, in totale lo avrebbe fatto 56 volte e questo è il numero di casi per cui è stato incriminato.

L’uomo si è sempre difeso dicendo che non rimaneva mai da solo con una paziente e forse, qualcuna può avere avuto allucinazioni dovute ai pesanti farmaci anestetici o che comunque venivano somministrati per trattamenti particolari.