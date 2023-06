Maschera antirughe, rimuove i segni dell’età e tutti i peli superflui del viso

Ci sono dei metodi naturali veramente efficaci per creare una maschera antirughe che rimuove dal viso i segni dell’età e i peli superflui.

Sei interessata a realizzare maschere facciali antietà completamente naturali ed efficaci nel comfort di casa tua?

Fortunatamente, non devi cercare lontano gli ingredienti: basta dare un’occhiata alla tua dispensa e sarai pronto per partire!

Queste maschere non solo saranno gentili con la tua pelle, ma forniranno anche gli effetti antietà desiderati.

Siamo consapevoli che le rughe possono essere prevenute con un corretto regime di bellezza che non lascia nulla al caso. Inoltre, il nostro stile di vita gioca un ruolo cruciale nella condizione della nostra pelle.

Abitudini sane come dormire a sufficienza, evitare di fumare, limitare l’assunzione di alcol e mantenere una dieta equilibrata possono contribuire al mantenimento di una pelle sana.

Parliamo di cibo. Hai mai pensato di realizzare una maschera antirughe utilizzando ingredienti trovati nella tua cucina?

Potresti usare un frutto maturo, una pagnotta di lievito di birra che altrimenti non potrai usare, oppure, per chi si sente più avventuroso, provare alcuni rimedi naturali che si trovano in erboristeria.

Non preoccuparti: abbiamo preparato alcune ricette che possono essere applicate sul tuo viso per una pelle dall’aspetto giovane.

Maschera antirughe fatta di avocado

L’avocado è considerato un rimedio naturale senza tempo, contiene acidi grassi essenziali che proteggono la pelle dai radicali liberi come la vitamina E.

Per creare la tua maschera viso, inizia mescolando tre cucchiai di olio con la polpa di un avocado molto maturo e tagliato a metà.

Schiaccia il composto con una forchetta fino a renderlo liscio e senza grumi. Massaggia delicatamente la pasta sul viso e lasciala agire per i successivi dieci minuti. Successivamente, risciacqualo con acqua tiepida.

Lievito di birra in polvere

Il lievito di birra è un alleato della pelle grazie al suo complesso vitaminico B. Per combattere le rughe, mescolare mezzo bicchiere di yogurt bianco intero con un cucchiaio di lievito di birra in polvere e un altro di succo di mela fino ad ottenere un composto omogeneo.

Questo servirà da maschera per la pelle stanca, matura e spenta. Le proprietà disintossicanti dello yogurt, insieme alla vitamina B e all’acido ribonucleico e desossiribonucleico contenuti nel lievito di birra, forniranno un notevole impulso all’epidermide.

Gli enzimi presenti completeranno il processo. Dopo aver lasciato riposare la maschera per 15 minuti, rimuovila con acqua tiepida.

Lievito di birra in versione panetto

Creare una maschera naturale semplice ed efficace con effetto rassodante si ottiene sciogliendo un cubetto di lievito di birra in una piccola quantità di latte tiepido fino a quando il composto assume una consistenza cremosa.

Una volta preparata, applica la maschera sul viso e attendi che si indurisca prima di rimuoverla con acqua fredda. Con un uso regolare, questa maschera può temporaneamente sollevare e rassodare le aree rugose del viso.

Maschera antirughe alla birra

Questa soluzione è più di una semplice maschera, in quanto è un metodo fai da te per ridurre le rughe e rivitalizzare la pelle stanca.

Dopo poco tempo avrai una lozione che tonificherà e rafforzerà la tua pelle, riducendo la comparsa di linee sottili.

Il procedimento è semplice: mescola due cucchiai di birra con un cucchiaio di succo di limone, applica il composto uniformemente sul viso con un batuffolo di cotone, quindi lascialo asciugare.

Risciacqua abbondantemente con acqua tiepida e termina applicando la crema idratante sul viso.

Con capperi

Questa maschera è eccezionale in quanto ha un’essenza mediterranea. La ricetta prevede l’abbinamento di alcuni capperi con del vino rosso, entrambi ingredienti benefici che contrastano l’invecchiamento.

Contengono flavonoidi, che sono radicali liberi essenziali. Dopo aver pulito il viso, applica la combinazione e lasciala agire per cinque minuti.

Un altro suggerimento è quello di utilizzare la maschera rimanente sul corpo prima di una doccia tiepida invece di scartarla. In questo modo, la tua pelle può beneficiare delle sue proprietà e ricevere una spinta rivitalizzante.

Foglie di uva rossa

Di solito, l’uva rossa viene impiegata nella formulazione di prodotti di bellezza che mirano a fornire un’ampia idratazione e nutrizione allo strato più esterno della pelle, soprattutto se la pelle è secca o matura.

Questo frutto può essere utilizzato anche per preparare un infuso benefico in grado di fortificare la pelle.

Il resveratrolo, una molecola naturale derivata dalla vite, è responsabile di questi benefici. Per creare questo infuso basta far bollire una manciata di foglie di vite rossa in quattro tazze d’acqua per cinque minuti.

Dopo aver lasciato raffreddare la miscela, filtrare il liquido e applicarlo su viso e collo usando un batuffolo di cotone. È importante notare che il risciacquo non è necessario.

Farina di avena

Per creare una crema antietà si può utilizzare l’avena. Inizia unendo acqua e farina per ottenere una pappa semidensa, che può essere riscaldata sul fornello o nel microonde.

Distribuisci uniformemente la miscela calda sul viso e lasciarla riposare per circa 15 minuti. Infine, sciacqua il viso con acqua tiepida.

Maschera antirughe con il carciofo

Il carciofo è una fonte naturale di inulina, una sostanza che possiede una potente capacità di ammorbidire la pelle.

Questa proprietà può essere particolarmente efficace nel ridurre la comparsa delle rughe, in particolare sul collo.

Per creare un trattamento ammorbidente, frulla il cuore di un carciofo crudo con una piccola quantità di panna da cucina.

Una volta che il composto si sarà trasformato in una pasta liscia, applicalo generosamente sul collo e copri l’area con pellicola trasparente.

Lascia che la pasta rimanga sulla pelle il più a lungo possibile prima di risciacquare con acqua tiepida.

Mandorle

Per creare una maschera nutriente che combatta le rughe, inizia la sera prima. Metti a bagno una manciata di mandorle nel latte per una notte.

Al mattino, schiaccia o frulla le mandorle con altro latte per formare una pasta. Applica la pasta sul viso con delicati movimenti circolari e sperimenterai un miglioramento immediato. Al termine, rimuovi la maschera con un tonico.

All’uovo

Se stai cercando una soluzione semplice per ridurre la comparsa delle rughe, prova questo rimedio facile e veloce.

Inizia sbattendo un albume fino a raggiungere una consistenza rigida. Una volta montata, aggiungi qualche goccia di succo di limone e applica il composto su viso e collo.

Dopo alcuni minuti, risciacqua la miscela con acqua tiepida. Termina il processo applicando una crema nutriente sulla pelle.