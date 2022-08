Milena Bertolini confermata alla guida della Nazionale Femminile

Nonostante il brutto europeo disputato in estate, la FIGC ha deciso di rinnovare la propria fiducia a Milena Bertolini che continuerà a guidare la nazionale italiana di calcio femminile anche per i prossimi anni, ora l’obiettivo delle azzurre sarà quello di qualificarsi per il prossimo mondiale



Dopo un’attenta riflessione la FIGC ha deciso di rinnovare la fiducia a Milena Bertolini che continuerà a guidare la nazionale di calcio femminile anche nelle prossime stagioni. Alla guida dell’unser 23 ci sarà Nazzarena Grilli con Selena Mazzantini e Leandri che si occuperanno rispettivamente di Under 19 e Under 17.

L‘Under 16 sarà invece affidata a Viviana Schiavi.

Smaltita la delusione per il brutto europeo disputato ora Milena Bertolini proverà a costruire un’Italia ancora più forte e compatta che si andrà a giocare il mondiale con tanto entusiasmo e la voglia di continuare a far crescere il calcio femminile italiano.





Dopo aver reso note le comunicazioni relative ai tecnici delle giovanili maschili la FIGC si è espressa anche sul calcio femminile rinnovando la totale fiducia a Milena Bertolini.



Il compito della nazionale italiana femminile ora sarà quello di blindare la qualificazione al prossimo mondiale, a settembre le azzurre scenderanno in campo per cercare di staccare il pass per il grande appuntamento del prossimo anno.

L’urgenza per Milena Bertolini è quella di voltare subito pagina dopo la deludente cavalcata agli europei che era iniziata con tante aspettative ed è terminata prematuramente con le azzurre che sono uscite in un girone che sembrava ampiamente alla nostra portata.

Le azzurre al momento sono prime in classifica nel Gruppo G con due punti di vantaggio sulla Svizzera, la nazionale di Bertolini dovrà difendere il proprio prima il prossimo 2 e 6 settembre in due sfide delicate contro Moldavia e Romania.

Negli ultimi anni anche grazie al lavoro di Milena Bertolini il calcio italiano è cresciuto molto a livello femminile diventando anche riconosciuto nel mondo del professionismo.

La nuova nazionale dovrà ora puntare sui tanti talenti presenti nelle varie squadra in un gruppo che al prossimo mondiale dovrà essere formato dal giusto mix di esperienza e gioventù.

Le varie Cristiana Girelli e Barbara Bonansea saranno le senatrici di una nazionale che ha voglia di disputare un grande mondiale per dimostrare alle altre nazionali e a se stesse che il disastro europeo è stato soltanto un brutto episodio all’interno di un cammino vincente.