Accappatoio, si annidano milioni di batteri: ecco ogni quanto devi lavarlo

Accappatoio, lo sai che su di esso si annidano milioni di batteri? Ecco ogni quanto devi lavarlo. Attenzione. Se non lo fai, il rischio di contrarre malattie diventa altissimo.

Anche l’accappatoio, sembra strano, ma deve essere lavato. Sai che su di esso possono accumularsi tantissimi batteri? Ecco che cosa dicono gli esperti al riguardo. Le pratiche di pulizia ti salveranno dalle malattie della pelle.

Accappatoio, perché il suo lavaggio è fondamentale

Tante volte ti sarai chiesto anche tu: perché è necessario lavare l’accappatoio se quando lo indosso sono pulito, visto che esco dalla doccia? In realtà questa domanda ha anche una risposta piuttosto ovvia: perché su di esso, a prescindere dal tessuto, si annidano milioni e milioni di germi e batteri che possono diventare pericolosi per la tua salute.

Sai che se non lavi accuratamente il tuo accappatoio potresti beccarti alcune malattie della pelle anche piuttosto serie? Se un esperto analizzasse i tuoi asciugamani, troverebbe colonie di microorganismi che si alimentano con residui di pelle morta.

Alcuni di loro sono anche pericolosi, in grado di causare una eruzione cutanea. Alcuni studi condotti dalla University of Arizona, hanno dimostrato che il 26% di accappatoi e asciugamani da bagno contengono batteri fecali e l’Escherichiacoli, uno dei più pericolosi che vive nell’intestino umano, oltre a numerosi funghi.

Si tratta di batteri che sono visibili ovviamente alla luce di un microscopio ma che anche se non si mostrano palese all’occhio umano, ci sono e possono portare a contrarre malattie importanti.

Viene dunque logico porsi questo interrogativo: l’accappatoio, ogni quanto deve essere lavato per evitare questi problemi? Te lo diciamo a noi. Leggi con attenzione quanto segue.

La tecnica di lavaggio che uccide i batteri

Avrai appreso dalla lettura poco sopra che, anche lavare l’accappatoio, nonostante lo si indossa da puliti, è essenziale perché su di esso si possono accumulare milioni di germi e batteri che si nutrono di pelle morta.

Se ti stai chiedendo ogni quanto è necessario lavare il tuo accappatoio, qui troverai una risposta alla tua domanda. Un microbiologo della New York University of school of medicine, ha affermato che si consiglia di lavare l’accappatoio dopo tre o quattro utilizzi in inverno, e più volte invece durante l’estate, per esempio ogni due giorni.

Un altro consiglio è quello di farlo asciugare al sole. Ma come si deve lavare l’accappatoio per eliminare germi e batteri? Innanzitutto, ti diciamo che la lavatrice non sempre è in grado di eliminare la salmonella e i batteri coliformi che talvolta sopravvivono anche a lavaggi ad alte temperature e possono ricomparire sui tessuti già asciugati.

Tre sono le raccomandazioni che dovresti vivamente seguire. La prima data dagli esperti è questa: non bisogna accumulare gli asciugamani e gli accappatoi nello stesso cesto della biancheria ma questi dovrebbero essere separati gli uni dagli altri.

Il secondo consiglio è l’acquisto di detersivi in grado di uccidere batteri e germi a basse, medie e alte temperature. Infine il terzo consiglio: guarda sempre l’etichetta presente sul tuo accappatoio per capire a quanti gradi deve essere lavato.

Raccomandazioni utili

Generalmente, non bisognerebbe scendere al di sotto dei 40 gradi, però tutto dipende anche dal materiale. Per esempio, quello di spugna dovrebbe essere lavato a 60 gradi e con la centrifuga al minimo: utilizza una piccola quantità di detersivo e un tappo di ammorbidente per far sì che il tuo accappatoio abbia un odore gradevole e sia anche morbido al tatto.

Se invece si tratta di accappatoi in microfibra, la temperatura perfetta e 30°, anche in questo caso usa poco detersivo e un tappo di ammorbidente: così puoi salvare il tuo accessorio da bagno e proteggere la tua salute.

In ogni caso, a prescindere dal tipo di tessuto, la raccomandazione più importante è questa: non devi mai lasciare il tuo accappatoio nel cestello della lavatrice perché in questo modo, anche se pulito, possono riformarsi subito muffe e microbi su di esso.

Se hai una asciugatrice, allora ti converrebbe utilizzarla. In caso contrario, puoi lasciare asciugare il tuo accappatoio al sole.