Invasione di zanzare fino a Natale, ecco perché colpiscono proprio te

Ecco perché le zanzare colpiscono nello specifico determinati soggetti e come superare la loro invasione fino a Natale.

Continuate a leggere per scoprire come tenere lontane le zanzare, soprattutto se si è un soggetto che questi insetti prendono sempre di mira.

Come allontanare le zanzare

La prima cosa che ti consigliamo di fare è quella di evitare di metterti troppo vicino a una fonte d’acqua stagnante. È ciò che la femmina cerca di deporre le uova. Dopo averli lavati, asciuga subito i piatti e proteggi la ciotola dell’acqua del tuo animale domestico.

Butta spesso la spazzatura. Gli avanzi di cibo o il cibo avariato sono molto appetibili per le zanzare. Cerca di non accumularne ed evita così la loro visita. Posiziona piante “antizanzare”, perché molte piante agiscono come efficaci repellenti per le zanzare: tra le piante più comuni, ci sono il basilico, la citronella, la lavanda, la menta gatta, la calendula o la melissa.

Spegni le luci. Gli insetti sono attratti dalla luce infrarossa emessa dalle lampadine a incandescenza. Tuttavia, non reagiscono allo stesso modo ai LED. Questo perché questo tipo di illuminazione non emette luce infrarossa.

Uno dei trucchi più tradizionali per respingere le zanzare è lasciare mezzo limone sulla finestra o mettere un bicchiere di aceto con acqua sulla finestra. L’odore di questa miscela impedirà alle zanzare di osare oltrepassare quel confine tra la tua casa e la strada. Per sentirti più sicuro, puoi anche strofinare il succo di un limone sulla tua pelle, li respingerà più intensamente.

Il metodo definitivo è sicuramente quello di mettere le zanzariera alle finestre.

Perché le zanzare colpiscono proprio te

Il modo migliore per fermare le punture di zanzara è scoprire perché sei il loro bersaglio più attraente, anche se ci sono più persone nello stesso posto. Ci sono numerose teorie, non tutte scientificamente provate.

L’ultima scoperta è stata effettuata dagli scienziati della Rockefeller University di New York. Sono riusciti a spiegare quali sono gli odori della pelle più attraenti. Il sudore innesca uno degli acidi che hanno dimostrato di essere un centro di attrazione.

Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista Cell, il fattore chiave sono alcune molecole acide che ogni persona secerne, gli acidi carbossilici. Più ne produci, più le attiri. Variano a causa di molti fattori diversi e non tutti questi acidi (ne esistono molti tipi diversi) si attraggono allo stesso modo.

Ciò significa che anche tra persone della stessa famiglia, alcuni hanno maggiori probabilità di essere punto di altri. Ad esempio, l’acido lattico, trovato nel sudore, è uno degli acidi carbossilici che li attrae.

E sappi che, se sono attratte dal tuo odore da giovane, continueranno ad essere attratti da te anche quando sarai adulto. La maggiore quantità di anidride carbonica prodotta durante l’espirazione le porta a preferire gli adulti ai minori.

Più grande è il tuo corpo, più calore irradi, e più sei appetitoso per loro. Studi recenti assicurano che se le scacci via, non ti pungeranno di nuovo. Le zanzare, inoltre, preferiscono mordere le persone con gruppo sanguigno 0.

E poi, se hai mangiato cibi fermentati, come formaggio o birra, potresti essere preso di mira dalle zanzare. Per questo ti consigliamo di applicare una dose extra di repellente perché, a quanto pare, ne sono attratti.

Le zanzare possono morderti anche per via di come ti vesti. Indossare abiti di colore chiaro può proteggerti, visto che si dice che questi insetti preferiscano le tonalità più scure. Inoltre, naturalmente, più sei scoperto più è probabile ti mordano.