Pensioni, maxi assegno a Marzo per queste categorie: come e a chi spetterà

Per le pensioni di marzo è previsto un maxi assegno che sarà solo per queste categorie in particolare: chi sono i fortunati del mese?

Le pensioni sono sempre un tema importante e altamente argomentato, sia da chi ha già lasciato il lavoro e sia da chi è in procinto di farlo. Archiviate definitivamente le pensioni del mese di febbraio è il momento di valutare quelle del mese di marzo in arrivo. Alcuni pensionati potranno ricevere delle buonissime notizie, perché sono in arrivo dei soldi in più e un maxi assegno aspettatato già da alcuni mesi. Facciamo chiarezza su chi sono i fortunati?

Maxi assegno per questi pensionati a marzo

La Legge di Bilancio è oramai stata approvata e il Governo Meloni ha fatto di tutto al fine di poter rispondere a determinate esigenze. Infatti, con l’aumento dei prezzi e l’incapacità di arrivare a fine mese è stato pensato alla rivalutazione delle pensioni già dal mese di gennaio.

Mentre alcuni pensionati hanno già visto l’aumento in busta, altri non hanno ancora avuto modo di concretizzare tale situazione come da legge vigente. Per il mese di marzo è previsto l’assegno maxi con misure applicate sulle pensioni direttamente dal Governo.

Facendo un piccolo passo indietro, tutti pensionati hanno avuto una rivalutazione delle pensioni a partire da gennaio e febbraio. Questi sono soprattutto le persone che percepiscono la pensione minima, con una rivalutazione completa della quota in considerazione della percentuale applicata dello 7,3%.

Dal 1° marzo – primo giorno utile per il ritiro delle pensioni e per l’accredito sul conto – alcune pensioni avranno la rivalutazione, così come gli arretrati che non sono stati percepiti nel mese di gennaio e febbraio.

Questo vuol dire che anche chi percepisce assegni superiori a 2.101,52 potrà avere la rivalutazione completa. Una notizia che ha abbracciato una categoria ampia di pensionati, gli stessi che per i mesi di gennaio e febbraio pensavano che non sarebbe mai arrivato l’aumento.

Pensioni rivalutate a marzo: quali sono le novità?

È una bellissima notizia, considerando che la prima rivalutazione era stata rivolta solamente a coloro che sono pensionati con quota minima. Il discorso del Governo era orientato verso una determinata categoria con assegno basso e reddito al minimo.

Per il mese di marzo cambia tutto, infatti è stato confermato che tutti i pensionati con quota pensionistica maggiore dei 2.101,52 potranno avere la rivalutazione completa.

Si tratta di un meccanismo applicato identico a quello dei mesi precedenti, con l’aggiunta degli arretrati che si sono accumulati nel mese di gennaio e febbraio. Per questo motivo sono tutti in trepidante attesa per il maxi assegno di marzo, con consegna dal primo del mese in poi a seconda dell’iniziale del cognome.

Si ricorda che l’aumento avviene come sempre in scaglioni a seconda dell’assegno percepito e del reddito personale. Per capire meglio come sarà l’assegno del prossimo mese, ci si può anche rivolgere al Caf oppure ad un esperto INPS.