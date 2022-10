“Abbiamo preso strade diverse”, separazione definitiva a Buckingham: lo annuncia in lacrime

Ci sono due membri di Buckingham Palace e della famiglia reale inglese che, nonostante il legame, hanno preso strade diverse. Vediamo di chi si tratta.

La separazione tra i due a Buckingham è stata palese soprattutto ai funerali della sovrana, avvenuti lo scorso 19 settembre.

La separazione a Buckingham

La Regina Elisabetta II è morta da poco. Al suo posto, è salito al trono Carlo III, con la regina consorte Camilla. Forse i sudditi non si sarebbero mai aspettati che a 76 anni, Carlo potesse prendere in mano lo scettro ed esercitare i suoi poteri. Eppure è accaduto, anche se qualcuno avrebbe preferito che avesse abdicato in favore di suo figlio William.

Proprio quest’ultimo, ha avuto un ruolo da protagonista durante i funerali della nonna, a fianco a suo padre. Ruolo che non è spettato, invece, a suo fratello William. Al funerale, organizzato nei dettagli dalla Regina quando ancora alloggiava nelle stanze di Buckingham Palace, ha pensato bene di relegare Harry e consorte, nella seconda fila.

L’episodio che li ha fatti rompere

Il rapporto tra i due fratelli si è inevitabilmente rotto a causa della partenza di Harry che ha deciso di seguire sua moglie negli States. In particolare, un episodio avrebbe contribuito alla rottura dei due figli di Carlo.

Era il 2019 quando iniziò ad estendersi a macchia d’olio l’hashtag #WeLoveYouMeghan. L’hashtag era correlato ad alcune dichiarazioni che la Markle aveva fatto nel corso del documentario andato in onda su ITV dal titolo: Harry & Meghan – An African Journey.

Nel corso dell’intervista, Meghan si espresse per la prima volta sulla difficoltà della sua prima gravidanza poiché costantemente sotto i riflettori. Al giornalista dichiarò che per lei era stata una vera e propria lotta e qualcuno a palazzo non le aveva nemmeno chiesto come stesse.

Dopo aver udito queste parole nel corso del documentario stando a quanto ha affermato l’esperta Reale Charlotte Griffiths, William era quasi in lacrime per le dichiarazioni di Meghan anche se la stampa riportò che il principe era arrabbiato. Altra celeberrima intervista, quella rilasciata ad Oprah Winfrey. In quella sede Meghan confessò che, al quinto mese di gravidanza, aveva pensato addirittura al suicidio.

Anche se si è detto molto dispiaciuto per ciò che è accaduto, William oggi non può che toccare con mano la distanza con il fratello, ci sarà sempre un legame con lui e ha aggiunto: