L’Udinese sfida il Verona, obiettivo secondo posto

La sorprendente Udinese di Andrea Sottil si prepara a sfidare il Verona di Cioffi con l’obiettivo di riprendersi il secondo posto in classifica ad un punto di distanza da Napoli e Atalanta, i padroni di casa però hanno bisogno di punti dopo un avvio di stagione molto deludente



I friulani sono la grande sorpresa di questo inizio di stagione, i bianconeri giocano un grande calcio riuscendo a mettere grande intensità e fisicità all’interno della propria manovra.

L‘Udinese concluderà l’ottava giornata di Serie A a casa di un Verona che ha assoluto bisogno di punti dopo un inizio di stagione decisamente complicato.

Le due squadre arrivano alla sfida del Bentegodi con due situazioni totalmente opposte; il Verona è reduce da due sconfitte consecutive e cerca la seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta in rimonta contro la Sampdoria, i friulani invece vengono da cinque vittorie consecutive con 15 gol fatti e appena 7 subiti in questo inizio di Serie A.

Sottil si affida ancora una volta a Delofeu e Beto, Cioffi schiera Henry unica punta

Non dovrebbero esserci grandi sorprese nelle due squadre, Andrea Sottil dovrebbe schierare il solito 3-5-2 con cui cercherà di aprirsi il campo favorendo le avanzate di Udogie e Roberto Pereyra.



La porta degli ospiti sarà difesa ovviamente da Silvestri con Rodrigo Becao, Bijol e Perez a comporre il tridente difensivo.

Walace avrà il compito di dare i tempi di gioco alla squadra con Lovric e Makengo ai suoi lati, Udogie e Pereyra saranno gli esterni a tutta fascia.

Confermato dunque il “Tucumano” Pereyra nel suo nuovo ruolo di esterno, posizione in cui si è esaltato in questo avvio di campionato.

Davanti Sottil non rinuncia alla coppia formata da Gerard Deulofeu e Beto, dovrebbe partire invece dalla panchina Samardzic.

Gabriele Cioffi, grande ex della sfida, risponde con un 3-4-2-1, Thomas Henry sarà unica punta con Verdi e Lazovic pronti ad assisterlo.

La difesa a tre davanti a Montipò sarà composta da Gunter, Hien e Ceccherini, a centrocampo dovrebbero agire Miguel Veloso e Tameze con Depaoli e Doig ad occupare le corsie esterne, panchina iniziale per Kevin Lasagna.





Verona-Udinese, precedenti e statistiche

Verona-Udinese è il match che chiuderà l‘ottava giornata di Serie A con i friulani nettamente favoriti rispetto ai padroni di casa.



Il Verona è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Udinese con due vittorie e tre pareggi ed ha tenuto la porta inviolata contro i friulani nelle ultime tre sfide casalinghe.

I padroni di casa hanno vinto solamente una delle ultime dieci partite e sono usciti sconfitti dalle ultime due sfide senza riuscire a segnare, l’ultima volta che il Verona non aveva trovato la via del gol per tre partite consecutive era l’aprile della stagione 2017/2018.

Il miglior marcatore stagionale dell‘Udinese è Beto con 4 gol, Thomas Henry invece comanda la classifica marcatori dei gialloblù con due reti segnate.