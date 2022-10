Sacchetto di plastica, vai a metterlo sulla scopa: addio aspirapolvere

Il trucchetto facile e veloce del sacchetto di plastica da mettere sulla scopa: ecco come dire addio all’aspirapolvere e risparmiare.

Avere la casa pulita e igienizzata è un must per tutti quanti, anche se il tempo è sempre pochissimo. Inoltre, in un periodo storico come questo attuale si cerca sempre di risparmiare dei soldi evitando di usare l’aspirapolvere. Non è facile, perché questo elettrodomestico è stato studiato per eliminare la polvere e i detriti dal pavimento insieme a peli e capelli. C’è un trucchetto molto utile che conoscono in pochi servendosi di un classico sacchetto in plastica e di una scopa. Scopriamo insieme cosa possono fare insieme?

Come avere il pavimento sempre pulito?

Come anticipato, il pavimento di casa lucido e senza tracce di polvere è un must per tutti i proprietari. Soprattutto quando ci sono bambini piccoli o animali, questo passaggio di pulizia e lavaggio è richiesto per più volte al giorno.

Il pavimento attira polvere, detriti, peli di amici a quattro zampe, capelli e sporco che si accumulano in pochissime ore. Quando si usa una tipologia di scopa troppo morbida, si rischia solo di spargere lo sporco in tutti gli angoli della casa.

Allora si usa l’aspirapolvere, che per quanto possa essere tecnologicamente avanzato e performante consumerà tantissima energia elettrica. In molti non conoscono il prezioso trucchetto della scopa con la busta di plastica, ideale per rimuovere lo sporco e risparmiare sulla bolletta di casa.

Busta di plastica sulla scopa: il metodo incredibile

La parola d’ordine è risparmiare, ma solo se il pavimento sarà veramente pulito e igienizzato in ogni sua parte. Bisogna dire che non sempre la scopa riesce a compiere bene tutta la pulizia e i detriti, come anticipato, restano incastrati tra le setole.

Per ovviare ad ogni tipo di problema basterà prendere una busta di plastica e inserirci dentro la scopa, iniziando la sessione di pulizia. Cosa accadrà? Capelli, peli e polvere si attaccheranno alla scopa senza incastrarsi e non sarà più necessario togliere il tutto con le mani.

Il materiale del sacchetto di plastica è elettrostatico e attira/trattiene i detriti. È un modo intelligente per rimuovere la polvere, non sporcarsi le mani e risparmiare. Subito dopo basterà lavare per terra per avere un pavimento pulitissimo e lucido.

In linea generale ricordarsi sempre di usare la scopa con setole dure, perché le morbide tendono ad alzare la polvere per poi spargerla in tutto l’ambiente. Se avete in casa un modello di questo tipo, basterà attuare il trucco del sacchetto per avere un risultato finale perfetto.

E l’aspirapolvere? Si può usare ma meglio una volta alla settimana, così da poter risparmiare sulla bolletta di fine mese e avere comunque un pavimento pulito. Anche i prodotti igienizzanti dovranno essere ecologici, nel pieno rispetto dell’ambiente.