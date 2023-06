Uno dei ponti che attraversano il fiume di Yellowstone, nel Montana, è crollato provocando un disastro ecologico importante.

Su di esso infatti stava transitando un treno carico merci carico di asfalto caldo e zolfo fuso. Alcuni vagoni sono caduti riversando il contenuto nelle acque e per precauzione è stata interrotta l’erogazione di acqua potabile. Molte infatti sono le frazioni che utilizzano proprio questo fiume come approvvigionamento di acqua in casa, per le aziende e per l’agricoltura.

È crollato un ponte sullo Yellowstone

Importante disastro ecologico quello segnalato in queste ore nello stato del Montana, dove uno dei tanti ponti ferroviari che attraversa il fiume Yellowstone, è crollato sotto il peso di un trano merci che trasportava sostanze nocive.

Chiaramente c’erano altri problemi alla struttura e il crollo non è dovuto solo al peso del mezzo, tuttavia la tempistica ha fatto sì che i vagoni contenenti materiali pericolosi come asfalto caldo e zolfo fuso, precipitassero nelle acque che danno sostentamento alle zone limitrofe.

Dunque, a rischio l’ambiente ma anche la salute dei cittadini del Montana, infatti le autorità hanno interrotto la fornitura di acqua potabile per evitare una contaminazione di massa e seri problemi anche all’agricoltura locale, che con impianti di irrigazione, utilizza proprio il grande fiume.

Il ponte in questione si trova vicino alla zona di Columbus, una delle tante che sostenta con le sue acque. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, ora locale, ma fortunatamente non sono stati registrati feriti. Impossibile ad ogni modo non prendere in considerazione il danno ambientale dato dall’inquinamento importante del fiume che con la sua lunghezza di oltre 1.100 chilometri, è il principale affluente del Missouri.

Le indagini e i lavori di bonifica

Secondo le informazioni trapelate, lo Stillwater County Disaster and Emergency Services ha deciso di chiudere le prese di acqua potabile a valle, nell’attesa che le autorità competenti effettuino le verifiche del caso valutando i rischi collegati all’incidente. Si dovrà procedere con la rimozione dei vagoni e dei grandi detriti piombati nel fiume, per poi bonificare la zona. Un lavoro arduo e lungo, ma necessario.

La notizia è stata riportata in prima battuta dalla Cnn e sul posto si sono recati subito i giornalisti americani per avere l’esclusiva sull’ultima ora. Fra loro, un cronista dell’Associated Press, che ha riferito di aver visto una sostanza gialla fuoriuscire da alcuni vagoni cisterna del treno, piombato nel fiume in un’area che in realtà è scarsamente popolata. Qui la maggior parte dell’acqua dello Yellowstone viene usata nei campi agricoli e nei ranch.

A train derailment in Montana caused a bridge across the Yellowstone River to collapse and sent multiple cars into the water below, officials say https://t.co/7aeMm0GmFb — CNN (@CNN) June 24, 2023

Il famoso Parco Nazionale che il grande corso d’acqua attraversa, è lontano 177 chilometri da questa area.

Ora si lavora insieme alla società ferroviaria Montana Rail Link, per valutare gli impatti sulle risorse naturali e sviluppare un buon lavoro congiunto di pulizia, rimozione e ripristino.

Parallelamente, le autorità stanno cercando di far luce sulle condizioni preesistenti della struttura, in modo da capire come sia stato possibile il crollo. Per far questo stanno acquisendo la documentazione relativa. Ancora non sono chiare le cause, però è stato chiesto ai residenti locali di tenersi alla larga dal ponte perché potrebbero verificarsi altri incidenti. Anche gli accessi locali alla pesca saranno chiusi.