Sulla ratifica del Mes dovrebbe decidere il Parlamento a settembre: nel frattempo all’Italia è stato assegnato lo score tripla A, mentre ai Btp italiani tripla B. Quali sono le conseguenze?

Sul Mes Giorgia Meloni rinvia la ratifica al mese di settembre: sarebbe un vero e proprio errore portarlo nell’aula della Camera adesso. La ratifica del Mes continua ad essere una commedia italiana davvero imbarazzante ed è fonte di scontro tra la maggioranza e la minoranza. Lega e Fratelli Italia criticano il Mes e lo considerano uno strumento che avrebbe implementato le politiche di austerity. È comprensibile che questi partiti temporeggino per ratificare il Mes e fare marcia indietro. Diversi esponenti del governo chiedono di trasformare il Mes in uno strumento in grado di investire risorse destinate a finanziare la transizione digitale e quella energetica. Ad oggi manca la ratifica italiana del Mes, ma secondo il parere tecnico del Tesoro, le agenzie di rating conferiscono al Fondo Salva Stati la tripla A, mentre i Btp italiani hanno assegnata la tripla B. Dopo la pubblicazione del documento sono scoppiate delle tensioni tra maggioranza e opposizione.

Ratificare il Mes: il parere tecnico del Tesoro

Il Tesoro ha pubblicato un documento firmato dal capo di Gabinetto del ministro. L’Italia potrebbe giovare del via libera al Meccanismo Europeo di Stabilità in termini di prestigio reputazionale a livello internazionale. Il documento spiega che la riforma del Mes possa portare ad una migliore valutazione del merito creditizio degli Stati membri aderenti dell’Unione Europea. La riforma del Mef è percepita come un segnale di rafforzamento della coesione comunitaria. Nel parere tecnico del Tesoro non si hanno notizie in merito al peggioramento del rischio del Fondo Salva Stati.

Le agenzie di rating hanno confermato la più elevata valutazione attribuitagli anche dopo la sottoscrizione degli accordi sulla riforma. Rispetto alle proiezioni degli altri Stati membri del Mes, l’attivazione dello strumento rappresenterebbe una fonte di remunerazione del capitale versato ed un progresso delle condizioni di finanziamento sui mercati. La pubblicazione del parere tecnico da parte del Tesoro ha portato allo scoppio della tensione tra maggioranza e l’opposizione.

Mes, la ratifica potrebbe migliorare la valutazione dei Btp

Sulla base delle valutazioni ricevute da analisti ed operatori di mercato, è possibile che la riforma del Mes porti ad una migliore valutazione del merito creditizio degli Stati membri dell’UE. Il documento preparato dal Tesoro non contiene nulla di rivoluzionario. Le agenzie di rating

«conferiscono al Mes la tripla A o valutazione equivalente»,

mentre ai Btp è conferita la tripla B.

